La propaganda militar del conflicto inunda TikTok

Estados Unidos ha utilizado la melodía de la canción de la Macarena en sus vídeos militares. Algo que no ha gustado a los del Río que han denunciado al gobierno de Trump. Ese vídeo es solo uno de los cientos que sube cada día a su cuenta de TikTok la Casa Blanca. Hemos entrevistado a Pablo Sapag, profesor de Propaganda de la Universidad Complutense y nos ha explicado el porqué de cada movimiento. Según analiza, Estados Unidos intenta con estos mecanismos desdramatizar el conflicto, y eso pasa por ejemplo utilizar muchas imágenes que asemejan los videojuegos, por hacer que apenas parezcan reales. De esa manera lo relativiza frente a sus votantes y seguidores, que no acaban de entender por qué se han involucrado en este conflicto.

Estados Unidos intenta desdramatizar el conflicto en redes

La idealización de la tecnología es un punto clave de la estrategia propagandística. Utilizar canciones populares, lo acerca al público. Eso en propaganda, nos explica el experto se llama vulgarización y pretende hacerlo asequible para la opinión pública. Todo está estudiado al milímetro. Con estos movimientos el gobierno de Trump pretende erradicar el conocido como síndrome de Vientam. Es decir, el desapego que vive la sociedad ante un conflicto armado masivo, que dura mucho en el tiempo, que además conlleva muchas bajas propias etcétera. Todo esto es lo que la propaganda trata de controlar. Evitar que la población tenga de nuevo la sensación de desencanto que experimentó durante la guerra de Vietnam.

Israel trata de empatizar con su población

Israel hace algo parecido, aunque con algunos matices. Incluyen las fotografías de sus enemigos más buscados, les ponen rostro, porque su población, a diferencia de la de Estados Unidos, los conoce, sabe quiénes son.

Irán, es el más clásico en redes sociales

En el caso de Irán, recurre a una propaganda más clásica, más tradicional. Esto ocurre porque se dirige sobre todo hacia su ciudadanos, no tanto a otros países como sí hacen Estados Unidos e Israel: "Lo importante para Irán es la propaganda interior. Y en ese sentido es fácil hacerla porque independientemente de la problemática interna de los iraníes, el país ha sido atacado". Por eso centra sus mensajes en la patria, el poderío militar, en Dios y en convertirse en mártires, dispuestos a morir en la batalla por acabar con sus principales enemigos. Una guerra psicológica que se juega también en las redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.