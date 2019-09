Tres estudiantes del colegio francés Truffaut en Rive-de-Gier, en Loire, han agredido y abusado sexualmente de un compañero de clase durante el recreo. La víctima ha presentado una denuncia por violación. Jean Sannier, el abogado de Arthur (nombre ficticio para no revelar su identidad), de 13 años, considera que su joven cliente fue víctima de una violación.

El abogado cuenta que sufrió un asalto el 16 de septiembre en los baños de su colegio, en el que no solo fue golpeado sino que también tuvo que bajarse los pantalones y le metieron "un dedo en el recto" antes de huir. "El niño ha descrito la penetración anal. Legalmente, se llama violación, pero el fiscal considera que no hay pruebas suficientes para procesar ", explica Sannier en unas declaraciones recogidas por Le Parisien.

La policía ha tomado declaración a los tres atacantes, dos niños y una niña del mismo colegio que Arthur. La víctima, que sufre una leve discapacidad debido en particular a su dislexia, fue examinado por el médico forense de la CHU Saint-Etienne.

Esta agresión no sería la primera. "Ha habido varios incidentes sucesivos", asegura el abogado. "El 13 de septiembre, Arthur fue insultado violentamente por primera vez en clase por un compañero. Luego, en el patio de la escuela, recibió, de forma gratuita, un puñetazo en la cara ", relata.

Tres días después, en la mañana del 16 de septiembre, el grado de violencia aumentó con el linchamiento en el baño: le llegaron a colocar un cuchillo debajo de la garganta. "Veinte personas habrían presenciado la escena", asegura el abogado.

Además, el director del colegio no consideró apropiado avisar a la familia, la policía o incluso llamar a un médico cuando claramente necesitaba tratamiento. De hecho, Arthur fue "puesto en confinamiento solitario" hasta el mediodía, el niño solo regresó con su familia cuando abandonó la escuela.

La madre de Arthur está muy molesta por los hechos: "No se hizo nada para proteger a mi hijo después del primer incidente. Se quejó de violación agravada y asalto agravado. Arthur, por su parte, por temor a represalias, tenía que estar fuera de la escuela, mientras que el juez de menores no escuchará a sus atacantes antes de noviembre. El joven, que hoy tiene el coraje de testificar, dice que no entiende por qué 'estas personas lo han atacado'.