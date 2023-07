Se traga una araña mientras duerme y esta le pica la 'campanilla': "Pensé que me iba a morir"

Entre muchos de los mitos que existen, hay uno que quita especialmente el sueño, despertando al máximo la aracnofobia de muchas personas: a lo largo de nuestra vida, nos comemos un total de ocho arañas mientras dormimos. Esta teoría ha sido desmentida en numerosas ocasiones, pero un cartero del Reino Unido ha vivido en sus propias carnes esta horrible experiencia.

Se despierta sin poder respirar tras tragarse una araña

El protagonista de esta historia se llama Chris Cowsley. El pasado 9 de julio por la noche, Cowsley se despertó a las 03:30 horas de la madrugada con la sensación de que se estaba ahogando y con serias dificultades para respirar. "Pensé que me iba a morir", asegura el cartero de la localidad de Sandon, en una entrevista para la BBC. "Trataba de toser, de hacer todo tipo de cosas y no podía hacer nada. Mi respiración se volvía cada vez más restringida", recuerda.

Ante la gravedad de la situación, el hombre cogió el teléfono para llamar al servicio de emergencias. "No sé como la chica que me atendió fue capaz de comprender lo que le decía, porque yo no paraba de tener arcadas y jadeaba en busca de un poco de aire", apunta.

Tras una espera que se le debió hacer eterna, llegaron los profesionales médicos, quienes le atendieron y conectaron a unos dispositivos con la finalidad de descubrir qué era lo que le estaba causando este problema. Finalmente, los doctores descubrieron que Cowsley se había tragado una araña. Asimismo, el artrópodo, en su camino al interior del organismo del afectado, le había picado la úvula, también conocida como 'la campanilla'.

Seguidamente, Cowsley fue llevado al centro hospitalario de Lister, ubicado en la ciudad de Stevenage. Una vez ingresó, le aplicaron una solución salina, así como antibióticos y esteroides, tal y como confirma a la BBC.

El cartero tuvo problemas para dormir

Tras ello, un otorrinolaringólogo le examinó para asegurarse de que el problema estaba solucionado. "El doctor me metió una pequeña cámara por la nariz para mirar la zona afectada", cuenta Cowsley, quien fue enviado a su casa, debido a que su garganta ya se encontraba en perfecto estado, sin saber nada de la araña.

El propio cartero explica que, una vez en su casa, tomó todo tipo de precauciones para asegurarse de que no le volviera a pasar nada parecido. "Salí del hospital y compré todo tipo de repelentes de insectos y los puse por toda la casa. Ya no me va a volver a pasar", remarca.

De hecho, asegura que todavía tiene secuelas y le cuesta dormir por la noche tras este susto. "No podía dormir hasta que terminé de fumigar toda la casa y puse un tapón para repeler arañas en la pared. Normalmente se alojan muchas arañas en la casa, porque vivimos en una zona rural", asevera.

En esa misma entrevista, Cowsley agradece a los profesionales que le atendieron durante la noche. "Realmente quería agradecer a los paramédicos y a todo el equipo de Lister porque creo que bien podrían haberme salvado la vida", expresa. Desde luego, le costará olvidar esa noche.