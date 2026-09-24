El mensaje de Trump a Irán, la amenaza rusa o el peligro de la IA, todo lo que debes saber de la Asamblea de la ONU

La 81º Asamblea General de Naciones Unidas, con sede en Nueva York, está dando que hablar. Se produce en un momento de tensión en el mundo con la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Irán o la amenaza de la Inteligencia Artificial.

El primero en tomar la palabra en la Asamblea fue el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ha pedido un marco multilateral para poner reglas a esta tecnología, advirtiendo de que "las decisiones de vida o muerte nunca deben dejarse en manos de las máquinas. Los robots asesinos no deben tener cabida en nuestro futuro".

No obstante, no es la primera vez que alerta sobre la inteligencia artificial. En su primera intervención en la Asamblea General, hace ya una década, avisó sobre ello. Pero el martes señaló que el mundo necesita "avanzar en las condiciones para un desarrollo responsable de la IA y en las salvaguardas adicionales necesarias para afrontar los riesgos".

La "superinteligencia"

Sin embargo, en su intervención, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su oposición a regular su desarrollo, anunciando que, en lugar de artificial, la llamará "superinteligencia" porque "suena mucho mejor y es mucho más precisa".

Donald Trump comparó las advertencias de aquellos que reclaman más seguridad con las alertas sobre el cambio climático: "Las mismas personas que dijeron que todos estaríamos muertos en 12 años por el calentamiento global ahora dicen que la IA va a acabar con todos nosotros, que los robots nos van a atacar y que todo va a ser un desastre total".

Todo ello mientras el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, instó ante el Consejo de Seguridad de la ONU a construir una cooperación internacional urgente que oriente a las empresas tecnológicas con estándares complementarios nacionales y globales, advirtiendo de que el avance acelerado de la IA exige un "extremo cuidado" para no perder el control humano sobre los modelos.

Trump y lo de "aniquilar" a Irán

Por otra parte, Trump en su discurso amenazó con "aniquilar" a Irán si no firman un acuerdo. Manifestó que si no se llega a un pacto, él podría "aniquilar a la República Islámica": "¿Los envío al infierno sin posibilidad de supervivencia y sin esperanza de grandeza o generaciones futuras?". Pero tras ello, sostuvo que el acuerdo entre ambos podría llegar una vez finalicen las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, que se celebran en noviembre, asegurando que el régimen iraní "está esperando a ver cómo me va".

Aunque, mandó un mensaje a "todas las naciones" con una propuesta clara: aislar económicamente a Irán, al cual ven como un régimen "débil y desesperado". "Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado", expresó.

La respuesta iraní

Un día después del discurso del republicano, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, le respondió afirmando que su pueblo había sido "víctima de terrorismo" por parte de Estados Unidos. Unas palabras que provocaron que el único representante estadounidense en la Asamblea abandonase la sala.

El presidente iraní mostró fotos del líder supremo Alí Jamenei y de los más de 150 alumnos iraníes asesinados en los primeros días de la guerra: "Nuestro pueblo inocente ha sido blanco de ataques cobardes y agresiones impuestas a nuestro país. Y nos defendimos con la máxima fuerza. Estados Unidos e Israel nos atacaron".

“Simplemente nos hemos defendido. No somos terroristas”, defendió, afirmando que fueron "golpeados, pero no doblamos la rodilla". Y envió un mensaje al presidente estadounidense: "Debe quedar claro para el señor Trump y para quienes buscan intimidarnos que estamos listos para el diálogo, la diplomacia y las negociaciones sin aceptar el lenguaje de la fuerza".

El tenso saludo

Uno de los momentos más destacados de la Asamblea fue el tenso saludo entre la presidenta encargada de Venezuela y el presidente del Gobierno de España. Era la primera vez, desde la captura a Nicolás Maduro el pasado mes de enero, que se veían en persona.

Delcy Rodríguez recorrió gran parte del hemiciclo para saludar a Pedro Sánchez, quien hablaba por teléfono. Al llegar a su sitio, la venezolana le lanzó un beso y se retiró, pero el jefe del Ejecutivo español cortó su llamada y la saludó.

Ambos mantienen una breve conversación en la que, según algunas fuentes, Rodríguez le pide que garantice el apoyo de España con Venezuela. Una petición que Sánchez le habría garantizado.

Condena el genocidio en Gaza

Pedro Sánchez ha utilizado su discurso en la Asamblea para revindicar la respuesta de España en la crisis de Ceuta, asegurando que la ciudad autónoma "saldrá de la crisis sin convertir al inmigrante en un enemigo, respetando derechos humanos".

Ha destacado que incluso en momentos difíciles como el de Ceuta, no ha abandonado el camino de la solidaridad, a pesar de que "la desigualdad, la desesperación y la desinformación han alimentado una de las mayores crisis de migración irregular de los últimos años". "España no elige el camino más fácil. Elige el camino más justo. Lo sabe el mundo entero. Y las fuerzas reaccionarias que quieren destruir el orden multilateral no paran de atacarnos por ello", apuntó.

"En los últimos ocho años, mi país se ha opuesto a todas las guerras de agresión allí donde se han desencadenado", ha explicado mencionando a Ucrania, Líbano o, la más reciente, Irán. Recordó haberse negado a aumentar el 5% del gasto militar, sancionando a los "agresores rusos", "embargo de armas a Israel" y "condenando sin matices el genocidio que Netanyahu sigue perpetrando en Gaza",

Bandera 'antitrampista'

"No va a callar", aseguró el presidente del gobierno español sobre las políticas de la administración Trump, aunque sin llegar a pronunciar su nombre: "No hace falta señalarlos. Todos sabemos quiénes son y cuál es su 'modus operandi'". Y manifestó que estos "gobiernos reaccionarios" quieren volver a "un pasado oscuro".

Asimismo ha señalado a los líderes "egoístas, ignorantes y crueles", reprochando "la absurda creencia de que el mundo es un juego de suma cero en el que la ganancia de unos implica necesariamente la pérdida de otros", así como "la ignorancia colosal y desvergonzada, que desprecia la ciencia y asume que hay países tan poderosos que pueden abusar del resto y no necesitan a nadie para prosperar".

Por ello, espera que en un futuro pueda decirles a los niños que trabajaron para "legarles un mundo más pacífico, más sostenible y más justo", señalando que "es el compromiso" que quiere dejar por parte de España.

"La mayor amenaza"

Una de las intervenciones más destacadas fue la de Lituania. Su presidente, Gitanas Nauseda, dijo que en la actualidad "Rusia es la mayor amenaza para la paz mundial" porque "ha subido el tono de sus operaciones con el uso de drones contra infraestructuras civiles". Además, Guterres denunció la invasión rusa como una "violación flagrante" de la Carta de las Naciones Unidas.

Le preocupa "la magnitud de los ataques diarios contra Kiev y otras ciudades ucranianas" así como "el aumento del número de víctimas civiles", por ambas partes. También ha reclamado a Rusia y Ucrania cesar "de inmediato esta peligrosa espiral de escalada" y ha hecho un llamamiento a "redoblar" esfuerzos diplomáticos para reducir "urgentemente" las tensiones y alcanzar un alto el fuego "inmediato, total e incondicional, como primer paso hacia una paz justa, integral y duradera en Ucrania".

La petición de Zelenski a China

En la tarde del miércoles, Zelenski pidió al presidente chino, Xi Jinping, en su discurso en la Asamblea, que utilice su influencia sobre Rusia para que la guerra llegue a su fin: "Nos gustaría que quisiera la paz tanto como la queremos nosotros en Ucrania".

El presidente ucraniano habló sobre los requisitos que se precisan para forzar a Putin a aceptar las ofertas de Kiev de bajar las armas, expresando que "necesitamos diplomacia y necesitamos fuerza". Asimismo aspiró a que la guerra con el país ruso terminase antes de invierno.

Por otro lado instó a los líderes mundiales a seguir asfixiando los ingresos de Rusia porque "cuando alguien proporciona más dinero a Rusia a través del comercio, le da más tiempo a esta guerra. Y precisamente por eso insistimos en limitar el comercio con el agresor, y por eso estamos mermando nosotros mismos los ingresos de Rusia".

Y se queja de que "siempre parece haber algo que impide a Putin decir: 'Ya basta. Basta, paz", lanzando una pregunta: "¿Te lo imaginas siquiera sin guerra? Él es el 'paciente cero', aquel desde quien la guerra sigue propagándose cada vez más... Hay que detener al 'paciente cero'".

Abierta a negociaciones

Zelenski aseguró que "Putin siempre busca a alguien que pueda ayudarle a matar más, matar a más personas por cada kilómetro de tierra, quedarse con más territorio y tomar otro país en lugar de simplemente detenerse y gobernar el suyo".

En la misma línea, puso en duda la voluntad de Rusia de poner fin a la guerra. Y advirtió a su pueblo de prepararse para otro invierno difícil ante nuevos ataques ucranianos contra su infraestructura de calefacción y energía en respuesta a los bombardeos rusos sobre Ucrania. "Los ucranianos saben que este invierno puede ser muy duro para nosotros, pero en respuesta no tendremos más opción que hacerlo doloroso también para Rusia".

Mientras que Rusia sigue abierta a negociaciones. El ministro de Exteriores ruso, dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que Rusia "no va a hacer una pausa en nuestra operación militar especial". Del mismo modo ha acusado a Europa de querer aprovechar un alto el fuego para "abastecer de armas al régimen de Kiev".

Milei carga contra la ONU

El presidente de Argentina, Javier Milei, calificó a la ONU de "inútil", además de "alimentar parásitos" durante los últimos tiempos. En su intervención en la sede de Nueva York, acusó a la organización de "mezclar anarquía y tiranía" para "señalar a las democracias liberales que sí cumplen con las reglas".

En la misma línea, sostuvo que la situación no iba a mejorar: "No revisaron el modelo y redoblaron la apuesta globalista o la inmigración descontrolada".