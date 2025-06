Un niño de 8 años construye una réplica del Titanic: "Es igual al original, no le falta detalle"

Un Titanic de más 6 metros navega ya por aguas gallegas. Concretamente al sur de la provincia de Pontevedra, entre las localidades de Baiona y Nigrán, donde reside su capitán, diseñador y jefe de proyecto. Izan Ríos tiene 8 años y las cosas muy claras. Así se lo ha demostrado a toda su familia a la que implicó en un proyecto que. "Se nos fue de las manos", asegura entre risas su tío Fernando Rambozzi.

"Al niño le encanta la historia del Titanic. Buscaba libros, vídeos, incluso se enteró de una exposición en Madrid y hubo que llevarle a verla. Está loco con el tema", continúa Fernando. En realidad él fue el que despertó en el pequeño el gusanillo de recrear su propio trasatlántico. "Un día se me ocurrió decirle, ¿quieres que construyamos un Titanic gigante?", recuerda entre risas. Ya no hubo marcha atrás. "¿Qué me iba a decir? Desde ese momento empezamos a darle vueltas".

Varios meses de trabajo y mucha documentación

Fue el comienzo de un arduo trabajo de documentación, diseño y pruebas. Fueron varias semanas, con fines de semana de intensa actividad y un jefe de proyecto que no pasaba ni una. "Él venía con los planos impresos y nos decía eso no es así, ves, hay que cambiarlo". La réplica tenía que ser exacta. "Hasta el punto de que si hacías algo del color que no era te mandaba repetirlo", relata un tío orgulloso aunque convencido de que tendrá más cuidado la próxima vez que decida lanzar una idea. "Ya vi que hay cosas que no se le pueden decir", sonríe.

También han recreado el iceberg

La estructura tiene 6,40 metros de eslora y 2 de altura. Está montado sobre un kayak para garantizar la flotabilidad y es capaz de llevar a dos personas a bordo. Funciona a motor o a pedales y tiene de todo. Timón, pasarelas, barandillas, los botes salvavidas y, por supuesto las chimeneas. "Incluso echan humo, está todo", explican. También tiene todo un sistema de luces que lo hacen, si cabe, más impresionante. Y, como no podía ser de otra manera, el iceberg, aunque esperan que no llegue a naufragar. "También están Jack y Rose en la cubierta", puntualiza también Fernando.

Después de todo el esfuerzo, llegó por fin el día de la botadura. Familiares, amigos y curiosos presenciaron el momento en el que el Titanic de Izan se echó al agua, y su pequeño gran artífice hizo los honores de romper la tradicional botella "de champán" en el casco. Vestido de capitán y acompañado en primera fila por su hermano Marlon, la satisfacción fue total.

La historia del Titanic está ya escrita. La de Izan empieza ahora y con su imaginación y el apoyo de una familia tan implicada, apunta maneras.

