La hermana del lotero acusado de quedarse con un boleto de 4,7 millones: "No tendría huevos a hacer eso"

El juicio de los hermanos Reija se está celebrando estos días en la Audiencia Provincial de La Coruña. Este jueves, concretamente, ha tenido lugar la cuarta sesión y, esta vez, la hermana de los dos protagonistas, Belén, también Reija y trabajadora de la delegación provincial de Loterías, ha asomado por la sala.

Tras tres generaciones dedicadas a la Lotería, la familia nunca se había visto envuelta en un caso así. Manuel, lotero del mercado de San Agustín, se enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel por estafa. Su hermano Miguel, delegado provincial de Loterías en el momento de los hechos, se enfrenta a una pena por encubrirle. Ambos se sientan en el banquillo por supuestamente estafar a un cliente para quedarse con una Primitiva millonaria, en concreto, con un boleto de premiado con 4,7 millones de euros.

"Nunca tuvieron una actitud conspiranoica"

Belén, que era probablemente la más esperada en esta cuarta sesión del juicio, en su testifical respaldó que ninguno de sus hermanos "tuvo nunca una actitud conspiranoica", asegurando así que la versión en la defensa es veraz.

Este jueves, ante el tribunal, dio su versión de lo ocurrido. La hermana de Manuel y Miguel Reija ha indicado que el hallazgo fue "una cosa inusual, extraordinaria" y que se quedaron "en shock". La mujer ha relatado que su hermano Manuel acudió a la delegación el 2 de julio de 2012 "pálido y preocupado" y les contó que le había pasado "una cosa alucinante", al encontrarse un grupo de boletos sobre el mostrador, entre ellos el premiado.

Además, también remarcó que "Manuel no tendría huevos de hacer semejante cosa", en respuesta a si cree que podría haberse quedado con el boleto de otra persona y refuerza esta idea exponiendo que su hermano "no daba crédito" ante lo que le había sucedido.

"No se habló de llamar a la policía"

Entre otras declaraciones, Belén reconoció que no hicieron demasiados esfuerzos por localizar a la persona premiada y que, tampoco "se habló nunca de llamar a la policía" para informar de lo sucedido. Según lo que cuenta, fue ella misma quien pasó varias veces por la máquina el boleto para confirmar el elevado premio y, a continuación, Miguel le dijo a Manuel que volviera a su administración "por si iba alguien a reclamarlo".

Preguntada sobre por qué Manuel Reija intentó cobrar el premio en septiembre de 2012, y lo hizo en más ocasiones años después, la hermana ha asegurado que fue "un directivo de Loterías" el que llamó al delegado y le preguntó qué iban a hacer con el resguardo "porque iba a caducar".

La mujer, que trabajaba en la delegación, ha confirmado que atendió a Manuel Ferreiro, ya fallecido y cuya familia es una de las que reclama el premio, para hacer una reclamación porque decía que el boleto era suyo.

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