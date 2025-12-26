Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

EEUU

Viola y roba a un niño de 12 años después de acosarlo por redes sociales

Un hombre agrede sexualmente a un niño de 12 años después de acosarlo en redes sociales.

Imagen de la Polic&iacute;a de Grand Blanc, Michigan, Estados Unidos.

Imagen de la Policía de Grand Blanc, Michigan, Estados Unidos. Europa Press

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

Un hombre de 34 años robó y violó, presuntamente, a un niño de 12 años después de acosarlo en una aplicación de citas. Ambos se conocieron en una "aplicación móvil de redes sociales y citas".

El chico se encontraba solo en la casa en Amityville cuando el varón apareció y le agredió sexualmente antes de exigirle dinero. "Temiendo por su propia seguridad, la víctima fue a la habitación de un familiar y le dio el dinero que encontró allí", informa un comunicado recogido por 'New York Post'. Poco después, el acosador huyó de la vivienda.

"El acusado era un completo desconocido que presuntamente utilizó una aplicación móvil para acceder a un niño...", aseguran. "La conducta alegada en esta acusación refleja un comportamiento absolutamente reprensible...", añade la nota.

Cuando los padres del niño llegaron a casa, el niño les contó con detalle lo que había ocurrido mientras estaba solo y decidieron llamar a la Policía. Finalmente, el individuo, Utsey, de Massapequa, fue detenido y acusado de violación, abuso sexual, robo y poner en peligro el bienestar de un niño.

Se encuentra desde el martes detenido y bajo fianza de 750.000 dólares (más de 630.000 euros) y se enfrenta a 25 años de cárcel si el juez le declara culpable de los hechos.

Un niño logra detener a un ladrón

En Estados Unidos, un niño también logra que la Policía detenga al ladrón que había entrado a robar a su casa cuando estaba solo. El chico saltó al patio desde la ventana de su habitación. Desde allí llamó a los agentes, que acudieron rápido al lugar y pillaron 'in fraganti' al ladrón en la vivienda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

León XIV recuerda en la misa de Navidad el sufrimiento en Gaza y de los miles de desplazados en el mundo

Vatican, VATICAN: Italy, Rome, Vatican December 22, 2025 Pope Leo XIV receives employees of the Roman Curia, the SCV Governorate, and the Vicariate of Rome in the Paul VI Hall for Christmas greetings in 2025.. Photograph by VATICAN MEDIA/ Catholic Press Photo RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS. Europa Press/Contacto/Mario Tomassetti 22/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Publicidad

Mundo

Imagen de la Policía de Grand Blanc, Michigan, Estados Unidos.

Viola y roba a un niño de 12 años después de acosarlo por redes sociales

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un

Muere uno de los asesores mas importantes de Kim Jong-un pero no trascienden las causas

Imagen de archivo de las manifestaciones frente al palacio presidencial.

Detenido un exministro de Defensa de Georgia acusado de organizar el asalto al palacio presidencial

Kate Middleton y su hija
Familia Real Britanica

Kate Middleton reaparece tocando el piano junto a su hija Charlotte en una emotiva felicitación navideña

Donald Trump y Volodimir Zelenski
UCRANIA - EEUU

Zelenski se reunirá próximamente con Donald Trump: "Se puede decidir mucho antes del Año Nuevo"

casa con luces en Nueva York
EEUU

VIDEO: Luces de Navidad en casas que se convierten en un espectáculo en Nueva York

El espíritu navideño y la ilusión hacen que las casas de EEUU se conviertan en verdaderos espectáculos de luces.

Ataque ISIS Nigueria
ATAQUE DE EEUU

EEUU anuncia ataques contra el Estado Islámico en Nigeria: "Advertí que si no detenían la masacre, se desataría un infierno"

Nigeria ha confirmado el ataque como parte de su "cooperación" con el país norteamericano para "combatir el terrorismo".

Grandes tormentas en California

California decreta el estado de emergencia ante la amenaza de fuertes tormentas que ya dejan tres muertos

Ucrania.- El Papa León XIV expresa su "gran tristeza" por la negativa de Rusia a una tregua navideña en Ucrania

León XIV recuerda en la misa de Navidad el sufrimiento en Gaza y de los miles de desplazados en el mundo

Corea del Norte avanza en la construcción de su propio submarino nuclear ante la "amenaza" de EEUU

Corea del Norte avanza en la construcción de su propio submarino nuclear ante la "amenaza" de EEUU

Publicidad