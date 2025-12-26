Viola y roba a un niño de 12 años después de acosarlo por redes sociales

Un hombre de 34 años robó y violó, presuntamente, a un niño de 12 años después de acosarlo en una aplicación de citas. Ambos se conocieron en una "aplicación móvil de redes sociales y citas".

El chico se encontraba solo en la casa en Amityville cuando el varón apareció y le agredió sexualmente antes de exigirle dinero. "Temiendo por su propia seguridad, la víctima fue a la habitación de un familiar y le dio el dinero que encontró allí", informa un comunicado recogido por 'New York Post'. Poco después, el acosador huyó de la vivienda.

"El acusado era un completo desconocido que presuntamente utilizó una aplicación móvil para acceder a un niño...", aseguran. "La conducta alegada en esta acusación refleja un comportamiento absolutamente reprensible...", añade la nota.

Cuando los padres del niño llegaron a casa, el niño les contó con detalle lo que había ocurrido mientras estaba solo y decidieron llamar a la Policía. Finalmente, el individuo, Utsey, de Massapequa, fue detenido y acusado de violación, abuso sexual, robo y poner en peligro el bienestar de un niño.

Se encuentra desde el martes detenido y bajo fianza de 750.000 dólares (más de 630.000 euros) y se enfrenta a 25 años de cárcel si el juez le declara culpable de los hechos.

Un niño logra detener a un ladrón

En Estados Unidos, un niño también logra que la Policía detenga al ladrón que había entrado a robar a su casa cuando estaba solo. El chico saltó al patio desde la ventana de su habitación. Desde allí llamó a los agentes, que acudieron rápido al lugar y pillaron 'in fraganti' al ladrón en la vivienda.

