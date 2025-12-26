Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

VENEZUELA CRISIS

Venezuela excarcela a un centenar de personas detenidas durante las protestas tras la polémica victoria electoral de Maduro

El chavismo, que les acusaba de participar en "hechos de violencia e incitación al odio", les libera en medio de la creciente tensión con Estados Unidos

La Guardia Nacional Bolivariana detiene a manifestantes que protestan en Caracas por los resultados electorales, el 30 de julio de 2024.

Ningún español entre los casi 100 presos liberados por Nicolás Maduro | Reuters

Publicidad

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela ha anunciado este viernes que excarcelarán a 99 personas detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024.

En un comunicado publicado en Instagram, han afirmado que permanecían detenidas por supuestamente participar en "hechos de violencia e incitación al odio" tras los comicios.

Entonces, el ente electoral venezolano, controlado por el chavismo, reconoció la victoria de Nicolás Maduro como presidente a pesar de las denuncias de fraude por parte de la oposición encabezada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, recientemente ganadora del premio Nobel de la Paz.

El chavismo detuvo a unas 2.400 personas tras las elecciones

Las actas electorales no se han llegado a publicar y más de 2.400 personas fueron detenidas y acusadas de terrorismo por la Fiscalía venezolana en los disturbios tras esas polémicas decisiones.

La mayoría han estado recluidos desde entonces en la cárcel del Rodeo 1 y en la prisión del Helicoide.

"El Gobierno Nacional y el sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia", se asegura en el escrito que recoge EFE.

Ningún excarcelado es español

Ninguno de los excarcelados es español. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió esta semana en la Moncloa a familiares de tres de los presos españoles que continúan en el país caribeño: los turistas vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, acusados de ser agentes españoles enviados para asesinar a Maduro, y Miguel Moreno Dapena, el marinero canario tripulante del buque cazatesoros N35.

El comunicado del ministerio venezolano resalta que "aun en un escenario marcado por el asedio imperialista y las agresiones multilaterales contra el país, el Estado venezolano garantiza a todos los privados de libertad un trato basado en el respeto, la legalidad y la atención integral"

La ONG venezolana a favor de los derechos humanos Provea sigue exigiendo la liberación de todos los presos políticos del país, mientras que el régimen asegura que no hay ningún recluso que no haya cometido actos punibles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

VIDEO: Luces de Navidad en casas que se convierten en un espectáculo en Nueva York

casa con luces en Nueva York

Publicidad

Mundo

La Guardia Nacional Bolivariana detiene a manifestantes que protestan en Caracas por los resultados electorales, el 30 de julio de 2024.

Venezuela excarcela a un centenar de personas detenidas durante las protestas tras la polémica victoria electoral de Maduro

Imani Dia Smith

Muere Imani Dia Smith, actriz que interpretaba a Nala en 'El Rey León', apuñalada por su pareja

Varios heridos en un apuñalamiento múltiple en una fábrica de Tokio

Varios heridos en un apuñalamiento múltiple en una fábrica de Tokio

Imagen de la Policía de Grand Blanc, Michigan, Estados Unidos.
EEUU

Viola y roba a un niño de 12 años después de acosarlo por redes sociales

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un
Corea del Norte

Muere uno de los asesores mas importantes de Kim Jong-un pero no trascienden las causas

Imagen de archivo de las manifestaciones frente al palacio presidencial.
GEORGIA

Detenido un exministro de Defensa de Georgia acusado de organizar el asalto al palacio presidencial

Bacho Ajalaia fue arrestado por los hechos del 4 de octubre tras un mitin opositor en Tiflis y se enfrenta a hasta nueve años de prisión.

Kate Middleton y su hija
Familia Real

Kate Middleton reaparece tocando el piano junto a su hija Charlotte en una emotiva felicitación navideña

La Princesa de Gales ha protagonizado la felicitación Navideña de la Casa Real Británica junto a su hija Carlota. Ha sido la reaparición de Kate Middleton tras un año de recuperación de su cáncer.

Donald Trump y Volodimir Zelenski

Zelenski se reunirá próximamente con Donald Trump: "Se puede decidir mucho antes del Año Nuevo"

casa con luces en Nueva York

VIDEO: Luces de Navidad en casas que se convierten en un espectáculo en Nueva York

Ataque ISIS Nigueria

EEUU anuncia ataques contra el Estado Islámico en Nigeria: "Advertí que si no detenían la masacre, se desataría un infierno"

Publicidad