Venezuela excarcela a un centenar de personas detenidas durante las protestas tras la polémica victoria electoral de Maduro

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela ha anunciado este viernes que excarcelarán a 99 personas detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024.

En un comunicado publicado en Instagram, han afirmado que permanecían detenidas por supuestamente participar en "hechos de violencia e incitación al odio" tras los comicios.

Entonces, el ente electoral venezolano, controlado por el chavismo, reconoció la victoria de Nicolás Maduro como presidente a pesar de las denuncias de fraude por parte de la oposición encabezada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, recientemente ganadora del premio Nobel de la Paz.

El chavismo detuvo a unas 2.400 personas tras las elecciones

Las actas electorales no se han llegado a publicar y más de 2.400 personas fueron detenidas y acusadas de terrorismo por la Fiscalía venezolana en los disturbios tras esas polémicas decisiones.

La mayoría han estado recluidos desde entonces en la cárcel del Rodeo 1 y en la prisión del Helicoide.

"El Gobierno Nacional y el sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia", se asegura en el escrito que recoge EFE.

Ningún excarcelado es español

Ninguno de los excarcelados es español. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió esta semana en la Moncloa a familiares de tres de los presos españoles que continúan en el país caribeño: los turistas vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, acusados de ser agentes españoles enviados para asesinar a Maduro, y Miguel Moreno Dapena, el marinero canario tripulante del buque cazatesoros N35.

El comunicado del ministerio venezolano resalta que "aun en un escenario marcado por el asedio imperialista y las agresiones multilaterales contra el país, el Estado venezolano garantiza a todos los privados de libertad un trato basado en el respeto, la legalidad y la atención integral"

La ONG venezolana a favor de los derechos humanos Provea sigue exigiendo la liberación de todos los presos políticos del país, mientras que el régimen asegura que no hay ningún recluso que no haya cometido actos punibles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.