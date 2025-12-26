Un hombre hiere a tres mujeres con un cuchillo en el metro de París

Este viernes tres mujeres han resultado heridas tras una serie de apuñalamientos en tres estaciones del metro de París, según ha informado el operador del metro Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP).

Los hechos han tenido lugar entre las 16:15 y las 16:45, concretamente en las estaciones Opéra, Arts-et-Métiers y République, todas de la línea 3, que une Bagnolet y Levallois-Perret.

Las víctimas han recibido atención inmediata de los bomberos de París. Por el momento se desconoce la gravedad de las heridas y el estado de salud de las afectadas.

El agresor, que se ha dado a la fuga en la línea 8 del suburbano de la capital fracesa, más tarde ha sido detenido en su domicilio en la localidad de Sarcelles, Val-d'Oise. Sobre la motivación del ataque, los investigadores descartan actividad terrorista y parecen inclinarse más por la posibilidad de que el agresor un padeciera un "trastorno psiquiátrico".

