Inteligencia Artificial
El auge de la inteligencia artificial suma 500.000 millones de dólares a los multimillonarios tecnológicos
2025 ha sido muy buen año para los magnates tecnológicos. Entre los diez más ricos están Elon Musk, Jeff Bezos o Marck Zuckerberg. Su patrimonio ha aumentado en más de 550.000 millones de dólares. Y todo gracias a la inversión en inteligencia artificial que, según ellos, cambiará el mundo.
Publicidad
El boom de la inteligencia artificial (IA) está transformando los mercados y disparando las fortunas de los grandes magnates tecnológicos de Estados Unidos. Solo este año, los principales fundadores y directivos del sector han añadido más de 550.000 millones de dólares a su patrimonio conjunto, una tendencia que podría continuar en 2026 con un impacto estimado de otros 500.000 millones.
El dinero sigue a la IA
Los diez empresarios tecnológicos más ricos del país acumulan cerca de 2,5 billones de dólares en acciones, efectivo e inversiones al cierre de los mercados en estas fechas navideñas, según datos de Bloomberg. El frenesí inversor se concentra en compañías vinculadas al desarrollo de modelos, chips y aplicaciones de inteligencia artificial, convertidas en el nuevo motor del crecimiento bursátil.
Musk, Nvidia y el podio tecnológico
Elon Musk lidera el ranking con un patrimonio que ha crecido casi un 50 %, hasta alcanzar los 645.000 millones de dólares. El fundador de Tesla y SpaceX defiende que “es posible extender la conciencia más allá de nuestro planeta natal”, una visión que combina IA, robótica y colonización espacial. Otro gran beneficiado es Jensen Huang, fundador de Nvidia, cuya empresa se ha convertido en la mayor cotizada del mundo, superando los 4 billones de dólares de capitalización. Huang asegura que “todos nos convertiremos en directores ejecutivos de agentes de IA altamente competentes”.
Bezos, Google y las grandes apuestas
Jeff Bezos vendió acciones de Amazon por 5.600 millones de dólares mientras impulsa proyectos espaciales que ya incluyen misiones de análisis planetario. Larry Page y Sergey Brin, cofundadores de Google, vieron crecer su patrimonio en 270.000 y 255.000 millones respectivamente, gracias al avance de modelos y chips propios de IA.
Un futuro de ciencia ficción
Desde coches autónomos y robots médicos hasta gemelos digitales y tecnologías de rejuvenecimiento, los gurús del sector dibujan un futuro sin límites. Larry Ellison, exdirector ejecutivo de Oracle, resume la promesa: "Imaginen vacunas capaces de detectar el cáncer". Incluso Donald Trump ha respaldado estas ambiciones, afirmando que "la IA está conquistando el mundo".
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Vídeo: Una mujer de Wrightwood, en California, se encuentra el salón de su casa sumergido en barro por el temporal
- Venezuela excarcela a un centenar de personas detenidas durante las protestas tras la polémica victoria electoral de Maduro
- Muere Imani Dia Smith, actriz que interpretaba a Nala en 'El Rey León', apuñalada por su pareja
Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.
Publicidad