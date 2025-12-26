Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El auge de la inteligencia artificial suma 500.000 millones de dólares a los multimillonarios tecnológicos

2025 ha sido muy buen año para los magnates tecnológicos. Entre los diez más ricos están Elon Musk, Jeff Bezos o Marck Zuckerberg. Su patrimonio ha aumentado en más de 550.000 millones de dólares. Y todo gracias a la inversión en inteligencia artificial que, según ellos, cambiará el mundo.

Los magnates de la inteligencia artificial vaticinan grandes avances tecnológicos | AP

María Lafalla
Publicado:

El boom de la inteligencia artificial (IA) está transformando los mercados y disparando las fortunas de los grandes magnates tecnológicos de Estados Unidos. Solo este año, los principales fundadores y directivos del sector han añadido más de 550.000 millones de dólares a su patrimonio conjunto, una tendencia que podría continuar en 2026 con un impacto estimado de otros 500.000 millones.

El dinero sigue a la IA

Los diez empresarios tecnológicos más ricos del país acumulan cerca de 2,5 billones de dólares en acciones, efectivo e inversiones al cierre de los mercados en estas fechas navideñas, según datos de Bloomberg. El frenesí inversor se concentra en compañías vinculadas al desarrollo de modelos, chips y aplicaciones de inteligencia artificial, convertidas en el nuevo motor del crecimiento bursátil.

Musk, Nvidia y el podio tecnológico

Elon Musk lidera el ranking con un patrimonio que ha crecido casi un 50 %, hasta alcanzar los 645.000 millones de dólares. El fundador de Tesla y SpaceX defiende que “es posible extender la conciencia más allá de nuestro planeta natal”, una visión que combina IA, robótica y colonización espacial. Otro gran beneficiado es Jensen Huang, fundador de Nvidia, cuya empresa se ha convertido en la mayor cotizada del mundo, superando los 4 billones de dólares de capitalización. Huang asegura que “todos nos convertiremos en directores ejecutivos de agentes de IA altamente competentes”.

Bezos, Google y las grandes apuestas

Jeff Bezos vendió acciones de Amazon por 5.600 millones de dólares mientras impulsa proyectos espaciales que ya incluyen misiones de análisis planetario. Larry Page y Sergey Brin, cofundadores de Google, vieron crecer su patrimonio en 270.000 y 255.000 millones respectivamente, gracias al avance de modelos y chips propios de IA.

Un futuro de ciencia ficción

Desde coches autónomos y robots médicos hasta gemelos digitales y tecnologías de rejuvenecimiento, los gurús del sector dibujan un futuro sin límites. Larry Ellison, exdirector ejecutivo de Oracle, resume la promesa: "Imaginen vacunas capaces de detectar el cáncer". Incluso Donald Trump ha respaldado estas ambiciones, afirmando que "la IA está conquistando el mundo".

