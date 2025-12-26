Detenido un exministro de Defensa de Georgia acusado de organizar el asalto al palacio presidencial

Las autoridades de Georgia han detenido este jueves al exministro de Defensa Bacho Ajalaia, al que acusan de haber organizado el intento de asalto al palacio presidencial durante las protestas registradas el pasado mes de octubre en la capital del país.

Según informó en rueda de prensa el subdirector de los Servicios de Seguridad de Georgia, Lasha Maghradze, las investigaciones permitieron identificar a Ajalaia como el principal organizador de los sucesos ocurridos el 4 de octubre. "Sobre la base de las pruebas recabadas, se ha confirmado la identidad del principal organizador", señaló el responsable de seguridad.

Ajalaia ocupó las carteras de Defensa e Interior durante la presidencia de Mijaíl Saakashvili. En el marco de la operación, las fuerzas de seguridad también detuvieron a su esposa, Ani Nadareishvili, que posteriormente fue puesta en libertad.

El intento de asalto al palacio presidencial se produjo al término de un mitin opositor celebrado en el centro de Tiflis, en el que se exigía la dimisión del Gobierno. Tras la concentración, el ex fiscal general de Georgia Murtaz Zodelava llamó a los manifestantes a marchar hacia la sede presidencial, situada a unos 500 metros de la Plaza de la Libertad. Las fuerzas antidisturbios lograron impedir la entrada al recinto.

Las personas implicadas en la organización de los disturbios se enfrentan a penas de hasta nueve años de prisión. Ajalaia, además, ya cumplió en el pasado una condena de siete años de cárcel por torturas.

Contexto político y protestas

El intento de asalto se enmarca en un clima de fuerte tensión política. El Movimiento Nacional Unido, principal fuerza de la oposición y fundado por el expresidente Saakashvili, actualmente encarcelado, no reconoce la legitimidad de las elecciones parlamentarias celebradas hace un año ni del Gobierno resultante.

Desde noviembre del año pasado, cuando el Ejecutivo georgiano decidió no solicitar a la Unión Europea el inicio de las negociaciones de adhesión hasta 2028, se han sucedido protestas en todo el país. En estos meses, más de 500 manifestantes y más de 170 agentes de policía han resultado heridos.

Antecedentes de Ajalaia

Bacho Ajalaia dimitió en 2012 como ministro del Interior tras un escándalo por torturas y violaciones a presos en la cárcel de Gldani, en Tiflis, que provocó multitudinarias protestas. Entonces aseguró sentirse "moral y políticamente responsable" por no haber erradicado esas prácticas. Aquella crisis se produjo en vísperas de unas elecciones parlamentarias marcadas por una fuerte confrontación entre el Movimiento Nacional Unido y la coalición opositora Sueño Georgiano.

