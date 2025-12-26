Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
VIOLENCIA EN CISJORDANIA

Detenido un colono israelí tras embestir con un quad a un palestino en Cisjordania

El incidente, ocurrido cerca de Ramala y grabado en vídeo, ha terminado con el requisamiento del arma del implicado y su expulsión de la reserva militar por uso indebido de la fuerza.

Lola Márquez Romero
Publicado:

Las autoridades israelíes han impuesto cinco días de arresto domiciliario a un reservista y colono israelí detenido por su implicación en un incidente violento ocurrido en la aldea palestina de Deir Jarir, al este de Ramala, en la Cisjordania ocupada. El hombre fue arrestado e interrogado el jueves, después de que circulara un vídeo en el que se le ve atropellando con un vehículo tipo quad a un palestino que se encontraba rezando a un lado de la carretera.

Según la información de medios locales, la Policía israelí confirmó que el sospechoso permanece en prisión domiciliaria y tiene prohibido acercarse a Deir Jarir durante el periodo de la medida cautelar. En las imágenes difundidas, el palestino se levanta tras el impacto sin mostrar resistencia ni reaccionar con violencia, antes de abandonar el lugar.

El Ejército israelí reconoció posteriormente que el colono, que también formaba parte de la reserva, efectuó disparos con su arma mientras vestía de civil. En un comunicado, las fuerzas armadas señalaron que actuó “en grave violación de su autoridad”, por lo que su arma fue confiscada y se procedió a darle de baja de la reserva debido a la gravedad de los hechos.

La tensión en Cisjordania

El suceso se produce en un contexto de creciente tensión en Cisjordania, donde Israel mantiene tropas de seguridad integradas por reservistas armados en numerosos asentamientos y en los llamados outposts, colonias no regularizadas. Muchos de estos efectivos residen en los propios asentamientos, lo que, según organizaciones de derechos humanos y residentes palestinos, contribuye a un clima de fricción constante con las comunidades vecinas.

En aldeas y pueblos palestinos situados cerca de los outposts más ideológicos, los ataques perpetrados por colonos radicalizados se han vuelto cada vez más frecuentes, hasta el punto de registrarse casi a diario. Estos incidentes suelen incluir agresiones físicas, daños a la propiedad y enfrentamientos en carreteras y campos de cultivo.

El caso de Deir Jarir ha reavivado el debate sobre la actuación de colonos armados y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en la protección de la población civil, en un territorio marcado por la ocupación, la expansión de asentamientos y una escalada sostenida de violencia.

