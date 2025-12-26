Muere Imani Dia Smith, actriz que interpretaba a Nala en 'El Rey León', apuñalada por su pareja

El mundo del teatro musical vive una jornada de luto al conocerse la muerte de la actriz Imani Dia Smith a los 26 años. La intérprete, conocida por dar vida a Nala en El Rey León en Broadway, fue encontrada sin vida en su domicilio de Edison, en el estado de Nueva Jersey, el pasado 21 de diciembre.

Según informaron varios medios estadounidenses, las autoridades acudieron a la vivienda tras recibir una llamada de emergencia al 911. En el lugar hallaron a la actriz con heridas de arma blanca, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, donde los servicios médicos confirmaron su fallecimiento.

Dos días después, la policía del condado de Middlesex detuvo a Jordan D. Jackson-Small, pareja de la actriz, como principal sospechoso del crimen. El hombre, de 35 años, ha sido acusado de asesinato en primer grado tras el análisis del caso por parte de la fiscal Yolanda Ciccone y del jefe de Policía, Thomas Bryan.

Además de estos, Jackson-Small se enfrenta a cargos por poner en peligro la integridad física del hijo de la actriz, ya que, según recogen medios locales, el menor de tres años se encontraba presente en el momento de los hechos.

La familia de Imani Dia Smith se encuentra profundamente afectada por la pérdida. Su tía ha puesto en marcha una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar 55.000 dólares (unos 46.000 euros) para cubrir los gastos del funeral, los costes legales, el apoyo psicológico a la familia y el cuidado del perro de la actriz.

"Imani tenía toda la vida por delante. Era una persona vivaz, cariñosa y con un talento increíble. Una auténtica artista de triple impacto. Su papel más destacado fue el de la joven Nala en Broadway, en El Rey León de Disney, una experiencia que reflejó la alegría, la creatividad y la luz que aportaba al mundo", recoge el texto de la campaña.

