Vídeo: Una mujer de Wrightwood, en California, se encuentra el salón de su casa sumergido en barro por el temporal

En las imágenes que acompañan esta noticia, es posible ver cómo se ha encontrado el salón de casa una mujer de la localidad de Wrightwood, en California. Está completamente lleno de barro. Allí, las lluvias han provocado deslizamientos de tierra que practicamente han enterrado ese pueblo y han dejado tres víctimas mortales.

Este jueves, se conocía que se declaraba el estado de emergencia en diferentes zonas de California. Desde primeras horas de la jornada, una línea de tormentas eléctricas se desplazó por el norte de California, con fuertes ráfagas de viento y algunos episodios de inundaciones repentinas en el área metropolitana de San Francisco.