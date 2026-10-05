El expríncipe Andrés lleva a los tribunales a la Policía por su arresto en el caso Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor ha emprendido acciones legales contra la Policía de Thames Valley por el arresto que sufrió el pasado mes de febrero, relacionado con una investigación por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

El arresto del antiguo príncipe Andrés se produjo tras conocerse nueva información procedente de los archivos del caso Epstein en Estados Unidos. Entre ellas aparecieron correos que, según medios británicos, muestran a Andrés reenviando a Jeffrey Epstein documentación ligada a su trabajo como representante especial del Reino Unido para Comercio e Inversión, puesto que ocupó entre 2001 y 2011.

Ahora, su defensa pone en duda la legalidad de los registros policiales practicados en varias de sus propiedades.

En concreto, la defensa pretende impugnar las órdenes judiciales que permitieron registrar Sandringham y Royal Lodge, su antigua residencia en Windsor. La Policía de Thames Valley ha confirmado la existencia de un procedimiento judicial relacionado con estas órdenes, aunque ha evitado ofrecer más detalles mientras el proceso siga abierto.

El cuerpo policial señala que las órdenes fueron autorizadas previamente por el Tribunal Penal Central y que la investigación continúa. Sin embargo, ha evitado ofrecer más detalles sobre el caso debido a que las actuaciones judiciales siguen en curso. Un portavoz de la fuerza, responsable del arresto, señaló que no sería apropiado realizar más comentarios mientras el procedimiento permanezca abierto.

Vínculo con Epstein

El arresto sucedió el pasado 19 de febrero. Tras ser trasladado a una comisaría de Aylsham, Andrew fue interrogado durante casi 12 horas y quedó en libertad bajo investigación, sin que se presentaran cargos. Aquel mismo día fue fotografiado a su salida del edificio policial.

Los agentes registraron durante varios días Marsh Farm, en Sandringham, y Royal Lodge, dentro de la finca de Windsor. Los registros se produjeron después del arresto de Mountbatten-Windsor, que tuvo lugar precisamente el día de su 66 cumpleaños.

Mountbatten-Windsor perdió sus títulos de príncipe y duque de York debido a sus vínculos con Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales. El antiguo miembro de la familia real británica ha negado de forma reiterada haber cometido irregularidades en relación con su vínculo con Epstein.

Ahora, sus abogados han presentado una revisión judicial para determinar si las órdenes utilizadas para registrar sus propiedades fueron legales. Mountbatten-Windsor ha negado en todo momento haber cometido cualquier irregularidad relacionada con su vínculo con Epstein.