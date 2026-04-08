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Guerra de Irán

Un "rayo de esperanza" para Oriente Medio tras el alto el fuego

El Gobierno iraní presenta el cese de hostilidades como una victoria estratégica mientras su población y la comunidad internacional mantienen la cautela.

Se eleva humo tras una explosi&oacute;n en el barrio de Abbasiyeh tras un ataque israel&iacute;, en Tiro, L&iacute;bano.

Se eleva humo tras una explosión en el barrio de Abbasiyeh tras un ataque israelí, en Tiro, Líbano.Reuters - Adnan Abidi

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María Lafalla
Publicado:

Tras más de cinco semanas de intensos bombardeos que han dejado un saldo de más de 5.000 muertos, Irán y Estados Unidos han pactado un alto el fuego de dos semanas. Las negociaciones de alto nivel comenzarán este viernes en Islamabad (Pakistán), basadas en un borrador de diez puntos propuesto por Teherán que la Casa Blanca ha aceptado como base de discusión.

El plan de Irán: Exigencias máximas sobre la mesa

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha calificado el acuerdo como una aceptación de sus condiciones. Entre los puntos clave del plan iraní destacan:

  • El cese inmediato de los ataques de EE. UU. e Israel contra territorio iraní y sus aliados regionales.
  • La retirada total de las tropas estadounidenses de la región.
  • El levantamiento de todas las sanciones económicas y la descongelación de activos en el extranjero.
  • Control iraní del estrecho de Ormuz.

España pide cautela

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, se ha mostrado prudente en RNE, señalando que existen dos planes enfrentados -el estadounidense de 15 puntos y el iraní de 10-. Albares ha subrayado que nuestro país "no participará en misiones fuera del marco de las Naciones Unidas" y urge a que la ONU se involucre para "garantizar la seguridad en Ormuz y convertir este alivio temporal en una paz duradera".

Optimismo en Teherán, fuego en Líbano

Mientras en las calles de Teherán los ciudadanos oscilan entre el alivio por el fin de las sanciones y la desconfianza hacia Washington, la situación en Líbano es drásticamente opuesta. A pesar del pacto Irán-EE. UU., Israel ha rechazado extender el alto el fuego a toda la región. Esta misma mañana, la ciudad de Tiro ha sufrido fuertes bombardeos tras órdenes de evacuación urgentes, evidenciando que, aunque las potencias dialoguen, el fin de la guerra total aún queda lejos.

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