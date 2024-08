Suspenden a un juez por poner esposas a una adolescente que se quedó dormida: "Duerme en tu casa, no en el tribunal"

Un grupo de adolescentes entra a una sala de un tribunal en Detroit. Están en una excursión de una ONG que busca que los jóvenes entren en contacto con posibles oportunidades laborales. Una de las chicas del grupo, una joven de 15 años, se queda dormida y el juez King la reprende. Él asegura que no le gusta su respuesta y decide reprenderla con dureza.

Ordena que le pongan las esposas y el traje de presidiaria. Le habla de la cárcel, de cómo son los centros donde acaban los jóvenes delincuentes. "Una cosa que aprenderás sobre mi sala es que no soy un juguete. No se debe jugar conmigo", le espeta el juez a la menor.

"Duerme en tu casa, no en el tribunal"

En el vídeo del incidente se escucha cómo el juez le dice a la joven: "Duermes en tu cama en casa, no en el tribunal". "Si te quedas dormida en mi sala una vez más, te voy a poner en el banquillo de los acusados, ¿entendido?".

Pero la madre de la chica ha declarado que ella no tiene una cama propia para dormir y que estaba cansada. La comunidad considera muy grave que el juez no haya considerado el origen vulnerable de la familia, que no tiene un sitio fijo donde alojarse. La madre asegura que su hija "estaba cansada".

Además, el juez no se detuvo ahí, llegó a preguntar a sus compañeros si consideraban que la chica debía ir a la cárcel y también le explicó las condiciones deplorables que podía encontrar si ingresaba en un centro de menores.

El juez ha sido suspendido

La jueza Aliyah Sabree, del mismo tribunal ha dicho que la actitud del juez no refleja los estándares de su corte. Sin embargo, él ha declarado que busca dar una lección para que los jóvenes no acaben frente a él en un futuro. "Quería que esto pareciera y se sintiera muy real para ella, aunque probablemente no haya ninguna posibilidad real de que la meta en la cárcel", ha asegurado.

El juez ha sido suspendido aunque no será retirado de su cargo. Además tendrá que asistir a cursos de capacitación para poder afrontar mejor este tipo de situaciones aunque la sala no ha aclarado qué tipo de cursos son ni cuánto durarán.

