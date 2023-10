El suegro del español secuestrado por Hamás: "Si no hay pruebas, lo consideramos en paradero desconocido"

Aumenta la tensión en la Franja de Gaza, a la vez que crece la preocupación por los rehenes secuestrados a manos de Hamás. En las últimas horas, las autoridades de Israel han elevado a 203 la cifra de secuestrados por los milicianos.

Entre esos 203 rehenes se encuentran ciudadanos de 42 países diferentes. Desde el pasado martes se sabe que en la lista hay un español, Iván Illarramendi, que se encontraba en la zona con su novia, chilena-israelí. El Ministerio de Exteriores israelí fue el primero en confirmarlo y, posteriormente, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, también lo confirmó, al tiempo que pidió su inmediata liberación.

Dan Garcovich, el suegro de Iván Illarramendi asegura que "mientras no exista alguna prueba de que se encuentran en el otro lado, nosotros consideramos a toda persona, no solo a Iván y a mi hija, los consideramos como personas cuyo paradero no es conocido". A él nadie le ha comunicado que estén secuestrados, de momento.

Por encima de todos, confía en que ambos regresen "sanos y salvos".

"Tenemos esperanza y fe en Dios"

"Mi hija y su esposo son mi única familia, es lo único que tenemos aquí en Israel". Dan Garcovich no ha tenido ningún reparo en hacer todas las declaraciones necesarias, con la esperanza de ayudar de esta manera a recuperar a su familia. El pasado jueves, el Ministerio de Exteriores de Israel difundió a través de su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter) un vídeo suyo en el que narra el ataque.

Tal y como relata el suegro del español, él y su mujer recibieron a las 6:30 horas de la mañana una alarma por el disparo de misiles desde la Franja de Gaza. Misma alarma que recibieron Iván Illarramendi y su novia. Entonces, se refugiaron en las habitaciones de seguridad de sus respectivas casas en el kibutz Kissufim, muy próximo a la frontera.

A partir de ese momento, ambas parejas estuvieron en contacto telefónico. En un momento dado, su hija, asustada y nerviosa, les dijo que "habían ingresado en su casa personas de habla árabe y lo estaban rompiendo todo". A partir de este momento, hasta alrededor de las 12:20 horas, estuvieron comunicándose a través de mensajes escritos, porque la joven tenía "miedo" a que si hablaba por teléfono la escucharan.

Finalmente, más de 24 horas después, Garcovich y su mujer fueron rescatados por soldados israelíes "con mucha cautela porque aún había combates en el kibutz, que aún no estaba limpio de terroristas", pero de su hija y de su yerno no han vuelto a tener noticias.

Garcovich confía en que por la vía diplomática de los distintos países "se pueda hacer alguna cosa" y se muestra muy optimista: "La fe y la esperanza de que ellos puedan volver sanos y salvos nunca se pierde, nunca se debe perder".