La familia de un español ingresado en una UCI en Tailandia pide ayuda para costear un tratamiento que puede salvarle la vida

La de Seba es una lucha contrarreloj. Residente en Mallorca viajó a Tailandia y el que debía ser un viaje de placer se convirtió en una auténtica pesadilla para él y para su familia.

En medio del viaje tuvo que ingresar en un hospital en Phuket "con un grave cuadro de problemas respiratorios", pero su estado de salud se ha deteriorado "rápidamente" derivando en una situación "crítica". Presenta fallo respiratorio severo, infección pulmonar, alteraciones cardíacas con arritmia y afectación renal. En este momento está sedado e intubado, en cuidados intensivos (UCI) luchando por su vida.

Su hermano pequeño, Gonzalo Baigorria, ha viajado a Tailandia para estar con él, y desde allí pide ayuda de forma desesperada. El contratiempo más urgente con el que se ha encontrado esta familia es que el hospital en el que ingresó, el Vachira Hospital en Phuket no tiene el soporte vital avanzado que necesita.

Por ello, Seba ha sido trasladado al Bangkok Hospital Phuket que sí tiene una máquina ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), un sistema que actúa como soporte temporal de corazón y pulmones cuando estos fallan.

Al digital 'Última Hora' Diego Baigorria, otro hermano, confirma que ya se encuentra en el nuevo centro médico y que está "un poco más estable". "Sigue sedado, esta noche no ha sido tan mala. Ya está en el nuevo hospital, pero tenemos que seguir esperando. Gonzalo se quedará unas semanas o lo que haga falta".

La familia lamenta ahora que su hermano viajase a Tailandia sin seguro médico porque dicen "en tres días llevamos gastados más de 35.000 euros" y señala que trasladarlo a España costaría unos 250.000 euros.

Así pues a la angustia médica se suma la dificultad económica, por lo que han abierto una cuenta en una plataforma de crowfunding para "cubrir los costes del traslado y del tratamiento ECMO, así como los cuidados intensivos necesarios durante su estancia hospitalaria".

Por el momento se han recaudado 10.489 euros de los 300.000 que necesitan. La familia indica que se enfrentan a una "situación crítica y el tiempo es determinante". Además, insisten: "El ECMO es su única oportunidad para estabilizar su estado, oxigenar su sangre y ganar tiempo para que sus órganos puedan recuperarse". La campaña se despide agradeciendo "de corazón" el apoyo que están recibiendo.