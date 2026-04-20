Alemania quiere liderar el rearme europeo siendo el ejército federal sin arma nuclear más fuerte

El rearme europeo pasa en gran parte por Alemania y Francia. Ambos países sumaron en 2024 el 44% del total del presupuesto de Europa en lo que a defensa se refiere. Dentro de la Unión Europea, Francia es el único país con armas nucleares. Por otro lado, el canciller alemán, Friedrich Merz, se ha propuesto convertir el ejército federal en el más fuerte de Europa en las fuerza armadas convencionales.

Alemania plantea triplicar el gasto en defensa para 2029. De manera gradual, llegarán a destinar el 3,5% del PIB. Este año, de momento, se ajustará al 2,5%.

Ley de Modernización del Servicio Militar

Pero no todo se reduce al gasto. El 1 de enero entró en vigor la Ley de Modernización del Servicio Militar. Esta ley tiene como objetivo reforzar las tropas alemanas como respuesta a la amenaza que supone Rusia tras la invasión de Ucrania.

La ley establece planes para pasar de 180.000 a 260.000 efectivos. Una de las medidas para logarlo fue la implantación, ya en diciembre, del servicio militar voluntario. Para ello, enviarán a todos los jóvenes de 18 años un cuestionario en el que debían responder si estaban interesados en unirse a las fuerzas armadas. Y, a partir de 2027, plantean una evaluación de aptitud que determine si son elegibles para el servicio en caso de que estalle una guerra.

Por otro lado, los hombres alemanes de entre 17 y 45 años necesitarán un permiso para abandonar el país durante más de tres meses. La base legal de esta medida es la Ley de Conscripción de 1956. Habiendo sido modificada varias veces, esta última enmienda ha cambiado la obligación de informar sobre salidas al extranjero. Antes, solo se aplicaba en Alemania si se encontraba en estado de defensa nacional o movilización.

Por el momento, el servicio militar es voluntario, pero si la seguridad empeora, podría considerarse reinstaurar el servicio militar obligatorio que terminó en 2011 cuando Angela Merkel era canciller.

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