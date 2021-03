Las similitudes entre la entrevista de Lady Di y la de Meghan Markle y el príncipe Harry

Antena 3 ha emitido este sábado, en exclusiva para España, la entrevista íntegra que han concedido el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle a Oprah Winfrey en la cadena estadounidense CBS.

No es la primera vez que una entrvista remuebe los cimientos de la Casa Real Británica. En 1995 Lady Di concedió una entrevista la BBC en la que se abrió en canal para reconocer que en su matrimonio "había tres personas" (en alusión a Camilla Parker Bowles) y para confesar que se autolesionaba por pura desesperación.

Desde ese punto de vista, ciertos extractos de las palabras de Meghan en la televisión estadounidense parecen un calco de las que pronunció Lady Di hace 26 años.

"Ya no quería seguir viviendo, y eso era un pensamiento muy claro, real y constante, que daba miedo", dijo la duquesa de Sussex a una Oprah Winfrey que asistía con la boca abierta a sus revelaciones.

Meghan: "Fui a una de las personas de mayor rango para buscar ayuda. (Pero) me dijeron que no podía, que no sería bueno para la institución". Diana: "Estaba pidiendo ayuda a gritos, pero daba las señales equivocadas, y la gente usó mi bulimia como excusa: decidieron que ése era mi problema, que era inestable".

Lady Di aseguró que su exmarido alimentó la percepción de que Diana era una persona inestable. Algo muy diferente a lo que ha dicho Meghan Markle: "Creo que él nos salvó a todos. En última instancia, tomó la decisión de buscar una salida para nosotros y para (su hijo".

El palacio se enfrenta de nuevo a un seísmo, en unas condiciones quizá más precarias que en 1995. El príncipe Felipe, marido de la reina y su gran pilar emocional, se halla ingresado y a punto de cumplir cien años, la propia Isabel II, pese a gozar de buena salud, tiene ya 94 años.