El testimonio de Fernanda y su pareja tras ser violada en India: "Pensábamos que nos iban a matar allí"

Una turista española ha sido asaltada y violada en grupo durante un viaje en el norte de India. La Policía Local ha informado que por el momento se ha saldado con tres detenidos.

La pareja circulaba por la región hacia Nepal desde el estado de Bengala Occidental. De noche, ambos se pararon a descansar e instalaron una tienda de campaña improvisada, donde se produjo el incidente. Fernanda y su marido han hablado en Antena 3 Noticias sobre cómo ocurrieron los hechos.

"Estamos destrozados físicamente y mentalmente", dice ella. "Pensábamos que nos iban a matar allí. Lo vimos clarísimo", recuerda él.

Tanto Fernanda como su marido se encontraban al noreste del país viajando en moto cuando decidieron acampar en la localidad de Dumka. "Estabamos cruzando un pueblo y no había sitio donde quedarnos; ni hoteles ni nada. Decidimos acampar. Cuando estábamos dentro de la tienda, vinieron tres hombres que nos rodearon", explica Fernanda.

Su pareja explica cómo se la iban a llevar cuando vio los hechos. "Se la iban llevando y yo salí hacia ella y entonces vinieron cuatro, me lanzaron una piedra a la cabeza, me tiraron al suelo y me amordazaron", dice.

"Estuvieron así alrededor de dos horas y pico"

"Se subieron encima mía y restregaron mi cara por el suelo. Con la culata me dieron en la cabeza y solo decían 'only sex'. Ahí me quitaron toda la ropa, me violaron y se fueron turnando mientras se quedaban vigilando. Estuvieron así alrededor de dos horas y pico", dice.

"Tengo los pechos morados, incluso en las partes íntimas también. Me han roto una costilla", ha añadido.

La Policía Local de la zona ha detenido a tres hombres y esperan detener a los cuatro restantes tras ser también identificados. "Habían uno o dos menores. Han dicho que es cadena perpetua", dice la pareja de Fernanda.

"Pienso que cómo me ha pasado esto a mí y me pongo a llorar", concluye.

La Embajada de España en India se encuentra en contacto con la pareja para facilitarles asistencia consular. Asimismo, algunos políticos han exigido castigos más duros para las violaciones.

