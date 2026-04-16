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La UE arropa al Papa y lo invita a Estrasburgo en plena tensión con Trump

Europa refuerza el papel del pontífice como referente moral global mientras crece el choque con el presidente de Estados Unidos.

Imagen del papa Le&oacute;n XIV

Imagen del papa León XIVEFE

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Laura Tarsà
Publicado:

La Unión Europea ha cerrado filas en torno al Papa Francisco y le ha invitado a intervenir en Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, en un momento marcado por el aumento de la tensión con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El gesto no es casual. Llega en plena escalada de declaraciones cruzadas entre el Vaticano y Washington, que han puesto de relieve dos formas muy distintas de entender la política internacional. En los últimos días, Trump ha lanzado duras críticas contra el pontífice, cuestionando su postura en asuntos globales y acusándolo de alinearse con posiciones que considera contrarias a los intereses de Estados Unidos.

Lejos de rebajar el tono, el Papa ha respondido con firmeza. Ha dejado claro que no se siente intimidado y que seguirá defendiendo mensajes centrados en la paz, el diálogo y la cooperación entre países, incluso cuando estos chocan con los planteamientos de algunos gobiernos. En este contexto, la invitación a Estrasburgo tiene un fuerte componente simbólico. Las instituciones europeas buscan dar visibilidad a esa voz moral en un momento de creciente incertidumbre internacional, reforzando valores como el multilateralismo y la diplomacia frente a discursos más confrontativos.

Brecha entre Europa y EEUU

El respaldo de la UE también refleja una brecha política cada vez más evidente entre Europa y Estados Unidos en cuestiones clave como los conflictos internacionales o el papel de las organizaciones globales. Varios líderes europeos han salido en defensa del Papa tras los ataques de Trump, subrayando la importancia de preservar espacios de diálogo en un escenario cada vez más polarizado.

Más allá del choque personal, lo que está en juego es el papel de figuras como el Papa en el debate global. Su posible intervención en el Parlamento Europeo no solo reforzaría su posición como referente ético, sino que también serviría a la UE para reivindicar una manera distinta de afrontar los grandes retos internacionales: con más cooperación y menos confrontación.

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