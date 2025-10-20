El cable roto del funicular en Lisboa en el que murieron 16 personas no cumplía normativa para el transporte de personas

El pasado 3 de septiembre murieron 16 personas en el accidente del funicular más popular de Lisboa. El siniestro se produjo por la rotura de un cable que no cumplía con la normativa para el transporte de personas, ni con los requisitos de la propia empresa de transporte urbano. Así lo señala el informe preliminar del Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF), organismo gubernamental encargado del caso.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el cable y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre lo que ocurrió en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.