Muere repentinamente el influencer Steve Bridges a los 41 años

El influencer y humorista estadounidense Steve Bridges ha fallecido de forma repentina a los 41 años, según ha confirmado su esposa en un vídeo que ha publicado en las redes sociales, en la cuenta del influencer. En este comunicado, su esposa afirmaba que "una luz se fue demasiado pronto". Bridges tenía gran popularidad en TikTok, donde tenía hasta 2,1 millones de seguidores por sus vídeos humorísticos sobre la vida familiar y situaciones cotidianas. Esto tuvo lugar el pasado 15 de octubre, aunque su familia lo comunicó días más tarde.

En el vídeo, antes del anuncio, su esposa pide disculpas de antemano. "Mi nombre es Chealsea y he sido la esposa de Steve durante los últimos 16 años. Tenemos tres hijos juntos y lamento mucho deciros esto de esta manera pero creo que si esperaba más no iba a ser capaz de hacerlo. Steve falleció pacíficamente mientras dormía. Fue el padre más atento, el mejor marido y un hombre más grande y dulce gracias a ti Internet. A través de la red, él pudo cumplir su sueño de hacer reír a la gente y estoy muy agradecida por ello. Teníamos tantos planes", declara llorando por el shock tras la pérdida.

Chealsea también ha recordado que "sus hijos también forman parte del canal público" de su padre y que ella, frente al duelo, no les va a pedir que no muestren sus lágrimas delante de la cámara. Ella tampoco está dispuesta a hacerlo y por eso ha grabado el comunicado de la muerte de Steve con la mayor naturalidad posible. Además, le ha deseado a todos los seguidores de Steve Bridges que se "cuiden" y que "amen a sus familias". "Era el mejor padre y el mejor marido del mundo", expresa Chealsea.

Respuesta de sus seguidores

La publicación ha recibido miles de comentarios de los fans del humorista y le han dado las gracias por haberles "hecho reír", sin que todavía se haya desvelado la causa exacta de la muerte. Su productora, la Eric Mathis Films, también ha compartido el dolor por la pérdida de "su hermano de otra madre": "Este es uno de los peores anuncios que jamás he tenido que hacer. Nuestro hermano de otra madre, Steve Bridges, ha fallecido. Steve era un talento increíble, querido por millones de fans en todo el mundo, formaba parte de nuestra unida familia cinematográfica, era esposo y padre de tres hijos pequeños. A los 41 años, se ha ido demasiado pronto. Estamos conmocionados, lloramos con su familia y sentimos profundamente su pérdida", afirman.