Trump gritó y lanzó los mapas con la línea de frente a Zelenski en la reunión del jueves, según el Financial Times

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha calificado su reunión de la semana pasada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un "éxito" que le ha permitido la adquisición de nuevos sistemas de defensa aérea, aunque no lograra su objetivo de conseguir los misiles Tomahawk, que podrían darle la posibilidad de llevar a cabo una gran ofensiva en el conflicto, pero que tensarían mucho las relaciones entre EEUU y Rusia.

Sin embargo, según el diario Financial Times, el presidente estadounidense gritóy sermoneó al presidente ucraniano Volodímir Zelenski el jueves en la Casa Blanca, y le exigió que renunciara a la región oriental del Dombás. Según esta misma fuente, incluso Trump le tiró al presidente ucraniano los mapas en los que se mostraba la línea del frente.

Donald Trump empieza a mostrar su frustración con este conflicto. Cada vez le urge más terminar con esta guerra que pronto hará 3 años desde que empezó, en febrero de 2022. Según el medio, Trump le exigió a Zelenski que entregue la parte ocupada a Putin, es decir, casi todo el Dombás en el este de su país. Según el diario, Trump estuvo toda la comida gritando y sermoneando al ucraniano sobre sus escasas posibilidades de derrotar a Putin, a quien suele defender a pesar de declarar también habitualmente que le ha "decepcionado".

"Si (Putin) quiere, te destruirá", le aseguró directamente a Zelenski en la reunión.

"Con su ayuda podemos detener esta guerra", instó Zelenski a Trump. "Es nuestra tierra, es nuestro país, es parte de nuestra independencia", añadió. Sin embargo, Trump asegura a los medios que "se odian el uno al otro hasta el infinito, y eso hace que las cosas sean más difíciles" y que "si no hay trato, mucha gente pagará un alto precio".

Trump afirma de nuevo que Ucrania podría ganar la guerra

Sin embargo, Trump ahora declara hoy que "cualquier cosa puede pasar" en la guerra. "Ucrania podría ganarla, no creo que lo haga, pero podría", ha afirmado el presidente de EEUU al ser preguntado este mismo lunes. Si hace unas semanas, al mostrar su enfado por la actitud de Putin, Trump también aseguró entonces que Kiev "podría ganar", desde la conversación entre ambos, Trump presiona a Zelenski para que acepte un acuerdo que le supondría entregar a Rusia la parte que no ha conquistado de Donetsk sin que se haya determinado qué cedería a cambio Putin. Una solución que Zelenski se niega a negociar, según ha expresado en una reunión ante los medios este lunes.

