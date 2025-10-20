Giro en el caso de Kada Scott, la Miss USA desaparecida: encuentran restos humanos por una pista anónima

La Policía de Filadelfia ha encontrado restos humanos que podrían pertenecer a Kada Scott, una joven de 23 años aspirante a Miss USA que desapareció a principios de octubre después de salir de su trabajo. Las autoridades creen que fue secuestrada por un hombre llamado Keon King, de 21 años, que ha sido detenido y acusado de secuestro.

Los agentes dieron con los restos el sábado, tras recibir una pista anónima "muy específica" la noche anterior. Estos fueron hallados en una tumba poco profunda, detrás de un edificio abandonado en el barrio de East Germantown. "Es un desarrollo devastador y nuestras condolencias están con la familia y los seres queridos de Kada", señaló la Policía en un comunicado.

Kada Scott trabajaba en el centro de mayores desde hacía pocas semanas y preparaba su participación en Miss Pennsylvania 2026, con la esperanza de llegar al escenario nacional. Su padre, Kevin Scott, afirmó en una entrevista con The Sun que desconocía que su hija estuviera recibiendo amenazas. "No tenía enemigos, era una chica tranquila", declaró.

La víctima fue vista por última vez el día 4 de octubre, cuando terminó parte de su turno nocturno en el centro de cuidados. Según los investigadores, King la recogió a la salida y, poco tiempo después, su teléfono dejó de emitir señal.

Acusación a Keon King

King fue acusado varios meses atrás de secuestrar y estrangular a una mujer en su domicilio, aunque los cargos fueron retirados, pues ambos no se presentaron ante el tribunal. Una grabación que se ha extendido en redes sociales mostraba al joven intentando irrumpir en la vivienda de la víctima antes de la acusación. El sospechoso se entregó a la policía días más tarde, tras emitirse una orden de arresto en su contra.

La Fiscalía del distrito ha anunciado que reabrirá este caso y que pretende procesar a King por los dos delitos. "Este tipo de reincidencia muestra los peligros de las fianzas bajas y de un sistema que no siempre protege a las víctimas", afirmó el fiscal Larry Krasner en una comparecencia ante los medios.

Aún se espera la confirmación oficial de la identidad de los restos. La familia ha pedido respeto y ha agradecido el apoyo. Además, una campaña de recaudación en GoFundMe ha logrado recaudar más de 10.000 dólares para ayudar en la búsqueda.