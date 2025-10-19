Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Internacional

Dos niños de 9 y 10 años violan e intentan asesinar a una niña de 5

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Cleveland, Ohio, Estados Unidos.

Imagen de archivo de un coche de polic&iacute;a en Estados Unidos

Imagen de archivo de un coche de policía en Estados UnidosGetty

Publicidad

Tania Taboada
Publicado:

Conmoción en Estados Unidos por el caso de unos niños de 10 y 9 años que secuestraron, violaron e intentaron asesinar a una niña de 5 en la ciudad de Cleveland, Ohio.

Tal y como recoge el diario Mirror, fue la madre de la pequeña la que denunció los hechos, ocurridos el pasado 13 de septiembre, a la policía, después de que encontrara a su hija herida de gravedad.

La fiscalía del condado de Cuyahoga reveló que los dos menores se enfrentan cargos que incluyen intento de asesinato, violación, agresión con agravantes, secuestro y estrangulamiento. "La Unidad de Delitos Sexuales y Abuso Infantil de la División Policial de Cleveland investiga activamente un caso que involucra a varios menores de 10 años, tanto como víctimas como sospechosos", declaró la policía. "No podía asimilar lo que había pasado", declaró la mujer. "Mi hija no era mi hija. Le habían arrancado el pelo de la cabeza. Tenía moretones y sangre por todo el cuerpo", manifestó a los agentes.

La madre de la víctima dice que el ataque dejó a su hija con graves daños físicos, emocionales y mentales. Añadió que la niña ahora está en terapia. "Quiero que vuelva a ser una niña de cinco años normal", suplicó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Israel identifica el cuerpo del último rehén entregado por Hamás

Ceremonia llevada a cabo por el ejército Israelí en Gaza en memoria del secuestrado israelí Eliyahu Margalit

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de un coche de policía en Estados Unidos

Dos niños de 9 y 10 años violan e intentan asesinar a una niña de 5

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump responde a las protestas "No Kings" con un vídeo generado por IA en el que se pone corona

Museo del Louvre. París

Atraco en el Museo del Louvre: varios encapuchados roban joyas históricas de la colección de Napoleón y la Emperatriz

Captura de pantalla del Hospital de Aintree, Liverpool
Crimen

Una mujer es asesinada a puñaladas: su pareja irrumpió en su casa con un chaleco antibalas

Imagen de Gaza
Gaza

El Ejército de Israel bombardea Rafah desde el aire después de que los milicianos atacasen sus tropas

VÍDEO: Una nueva erupción en el volcán de Kilauea, en Hawái lanza chorros de lava que alcanzan los 400 metros
Erupción en Hawái

VÍDEO: Una nueva erupción en el volcán de Kilauea, en Hawái, lanza chorros de lava que alcanzan los 400 metros

Este viernes, el cráter Halema'uma'u del volcán Kilauea, en Hawái, volvió a entrar en erupción, generando una impresionante muestra de actividad volcánica.

John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy
EEUU

Se vende por seis millones de euros la casa en la que vivió John F. Kennedy antes de ser presidente

La casa, que cuenta con seis baños, cinco habitaciones y una biblioteca, fue la residencia de la familia Kennedy antes de que John F. Kennedy se convirtiese en presidente.

marruecos

Siguen las protestas contra el Gobierno de Marruecos pese a las condenas de 15 años de prisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin

¿Pueden arrestar a Putin en su visita a Hungría? Esto es lo que dice la Corte Penal Internacional

Donald Trump

Empresas españolas aumentan sus pedidos y reclaman personal cualificado en defensa

Publicidad