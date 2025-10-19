Dos niños de 9 y 10 años violan e intentan asesinar a una niña de 5

Conmoción en Estados Unidos por el caso de unos niños de 10 y 9 años que secuestraron, violaron e intentaron asesinar a una niña de 5 en la ciudad de Cleveland, Ohio.

Tal y como recoge el diario Mirror, fue la madre de la pequeña la que denunció los hechos, ocurridos el pasado 13 de septiembre, a la policía, después de que encontrara a su hija herida de gravedad.

La fiscalía del condado de Cuyahoga reveló que los dos menores se enfrentan cargos que incluyen intento de asesinato, violación, agresión con agravantes, secuestro y estrangulamiento. "La Unidad de Delitos Sexuales y Abuso Infantil de la División Policial de Cleveland investiga activamente un caso que involucra a varios menores de 10 años, tanto como víctimas como sospechosos", declaró la policía. "No podía asimilar lo que había pasado", declaró la mujer. "Mi hija no era mi hija. Le habían arrancado el pelo de la cabeza. Tenía moretones y sangre por todo el cuerpo", manifestó a los agentes.

La madre de la víctima dice que el ataque dejó a su hija con graves daños físicos, emocionales y mentales. Añadió que la niña ahora está en terapia. "Quiero que vuelva a ser una niña de cinco años normal", suplicó.

