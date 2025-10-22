Un vestido de novia escotado pone en jaque a un asesor del ayatolá de Irán: se casaba su hija y tampoco llebaba velo

El almirante Shamkhani, recordaron los críticos, dirigía el Consejo de Seguridad Nacional de la República Islámica en 2022, cuando el régimen mató y torturó a manifestantes que exigían más derechos y libertad para las mujeres. El vídeo de la boda ha reavivado el debate en Irán sobre la corrupción percibida en un régimen cuyas políticas son culpadas de empobrecer al país mientras sus funcionarios amasan fortunas. Las escenas contrastan abruptamente con el código de vestimenta preferido por el régimen de Jamenei para las mujeres, que a menudo es aplicado violentamente por su policía moral.

El gobierno, de momento, defiende al asesor de Jamenei. Sin embargo, el vídeo filtrado parece haber sido tomado de un evento exclusivo para mujeres durante la boda, en el que no es raro que el padre y el novio hagan una breve aparición. El régimen ha arremetido contra las críticas, y un periódico afiliado a la Guardia Revolucionaria insistió en que Shamkhani se había comportado de forma digna y correcta. También se culpó a algunos invitados de "haber incumplido con el decoro religioso en presencia de Sahmkhani", en lo que se interpreta como una referencia a una mujer que puso su mano en la espalda de Shamkhani cuando abandonaba la fiesta. Shamkhani, quien sobrevivió a un intento de asesinato israelí durante la guerra de 12 días en junio, no se arrepintió. "Sigo aquí, bastardos", publicó en la red social X, escribiendo en persa y hebreo, haciendo referencia a una frase la película "Papillon", de 1973. La boda tuvo lugar el año pasado pero el vídeo se ha filtrado ahora. Coincide con el anuncio del gobierno esta semana de que incorporaría 80.000 agentes de la moralidad adicionales para hacer cumplir los códigos de vestimenta en público, a medida que un número creciente de mujeres en Irán abandona el hiyab.

"La hipocresía del régimen iraní"

“Este episodio refleja la patente hipocresía del régimen iraní", afirma Ali Fathollah-Nejad, un investigador persa. Por su parte, Masih Alinejad, una disidente exiliada, escribió en X: “La hija de Ali Shamkhani, uno de los paladines de la República Islámica, tuvo una boda fastuosa con un vestido escotado. Mientras, las mujeres en Irán son golpeadas por mostrar su cabello y la gente joven no se puede permitir casarse". Aunque los iraníes han debatido la pertinencia del evento, incluso los defensores de Shamkhani tendrían dificultades para explicar su opulencia, aunque no hay pruebas de que él lo financiara. En Irán, tradicionalmente la familia del novio paga la boda. Pero la asociación de un burócrata estatal, que fue incluso Ministro de Defensa, con una relativa opulencia fue suficiente argumento para sus críticos. Se dice que la boda tuvo lugar el año pasado en uno de los hoteles más exclusivos de Teherán, Espinas, y costó 20.000 dólares, en un momento en que el país se tambaleaba por la inflación y la crisis económica.

