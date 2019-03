Rousseff y Neves lucharán en una segunda vuelta por la Presidencia de Brasil

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas, animó a sus seguidores a apoyarla en la nueva votación del 26 de octubre y afirmó que, ahora, "la lucha continúa".

Con el escrutinio casi finalizado, Rousseff tenía un 41,58% de los votos y el socialdemócrata Aécio Neves recibía el respaldo del 33,56% para confirmarse como su adversario en la segunda vuelta. Rousseff, que asocia a Neves al "pasado" que el país vivió en el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), dio el tono de lo que será su campaña para la segunda vuelta al afirmar que "será la lucha de los constructores de futuro, que jamás dejarán que Brasil vuelva atrás".

La presidenta agradeció "al pueblo" que le dio su "confianza" y le transmitió "un mensaje, un recado simple, que dice que debemos seguir en esta lucha junto a cada uno de esos electores para cambiar a Brasil", según afirmó.

Expresó también una gratitud particular a su antecesor y mentor político, Luiz Inácio Lula da Silva. "Sin el presidente Lula no habría llegado a donde llegué ni habría realizado el sueño de hacer un Brasil mejor", aseguró. Pero también agradeció al Partido de los Trabajadores (PT) y a las formaciones de su coalición, así como a "otros partidos que no están ahora entre los aliados", pero que estuvieron en el pasado con su formación.

Esa última frase pudiera haber sido un mensaje cifrado dirigido al Partido Socialista Brasileño (PSB), que rompió con el Gobierno el año pasado para postular a la presidencia a Eduardo Campos, quien murió en un accidente aéreo el pasado 13 de agosto y fue reemplazado por Marina Silva, quien quedó tercera en las elecciones.

Rousseff, que en su juventud estuvo vinculada a grupos que se alzaron en armas contra la dictadura que imperó en Brasil entre 1964 y 1985, declaró ante sus seguidores que, "como en la resistencia, ahora la lucha continúa". Y aseguró que será "una lucha victoriosa, porque es la lucha del pueblo brasileño y el pueblo unido jamás será vencido".