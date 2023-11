Romina Schwalb tiene a 4 familiares secuestrados por Hamás: "A saber si mañana nos dicen 'no, otro día'"

Romina Schwalb es profesora de infantil y tiene a cuatro miembros de su familia secuestrados por las milicias de Hamás: su hermana, su cuñado y sus sobrinas. Además, también están secuestradas dos de sus alumnas de tres años. "Están con los padres", comenta ella.

Vive con la incertidumbre de saber qué pasará con ellos. Además, desconoce si están entre las 50 personas que liberarán a cambio de presos palestinos, el acuerdo al que ha llegado Hamás e Israel. "Lo vamos a saber cuando pasen la frontera, antes de eso no", apunta.

Explica que su hermana ha pasado por un cáncer y su cuñado es diabético, necesitan medicación, pero no sabe si se la están proporcionando. "No tengo ninguna noticia -del estado de salud-, es algo que me preocupa mucho porque mi hermana recién salió de un cáncer de mama y todavía necesita medicamentos (...) Mi cuñado es diabético...", explica. "Sabemos que están secuestrados pero no sabemos en qué situación están", añade.

Se retrasa la liberación de rehenes

La entrada en vigor del acuerdo se retrasa unas horas más. El país lo vive con nerviosismo. Así lo confirma Schwalb. "Estamos muy nerviosos (...) Todos están desesperados para saber qué pasa, por qué no sucede como dijeron, que hoy van a a empezar a sacar a los rehenes, ahora se pasa a otro día... Vete a saber si mañana nos dicen no, otro día...", explica.

Romina Schwalb cree que el pacto llega tarde. "Ya tendríamos que tener a nuestra familia, se tendría que haber hecho antes, no después de 47 días...".

El asesor de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, afirmaba que la liberación de los 50 rehenes en la Franja de Gaza no empezará hasta el viernes.

El acuerdo incluye la liberación de rehenes secuestrados por Hamás a cambio de presos palestinos, una tregua y la entrada de ayuda humanitaria, suministros médicos y combustible.