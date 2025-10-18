Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Epstein

El príncipe Andrés de Inglaterra renuncia a sus títulos por las acusaciones sobre posibles vínculos con Epstein

El príncipe Andrés ha indicado que niega "rotundamente" todas las acusaciones contra él y afirmó que la decisión priorizaba su "deber" hacia la familia y su país.

Imagen de archivo del pr&iacute;ncipe Andr&eacute;s

Imagen de archivo del príncipe AndrésEFE

Neila Gallego
Publicado:

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Reino Unido, ha anunciado que renuncia a todos sus títulos y honores reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él "distraigan" del trabajo de la familia real británica. Así se indica en un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

"Tras conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real", dijo Andrés. Cuando dice "acusaciones", el hasta ahora duque de York se refiere a una larga lista de escándalos en los que se ha visto involucrado en los últimos años por su relación con el magnate estadounidense y pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

En este sentido, ha indicado que niega "rotundamente" todas las acusaciones contra él y afirmó que la decisión priorizaba su "deber" hacia la familia y su país. "Con el consentimiento de Su Majestad, considero que debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos", añadió.

Los títulos que renuncia

Entre los títulos a los que renunciaría se encuentran el de duque de York, el de conde de Inverness, en Escocia; el de barón Killyleagh, en Irlanda del Norte, así como su pertenencia a la Orden de la Jarretera, la más importante y antigua de caballería del Reino Unido.

Sí retiene el título de príncipe, puesto que es algo que obtuvo de nacimiento al ser el tercer hijo de la reina Isabel II. Su exmujer, Sarah Ferguson, tampoco seguirá utilizando la denominación de duquesa de York, pero sus hijas, Beatriz y Eugenia, sí mantendrían el título de princesa.

En 2019, Andrés de Inglaterra anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo por el caso Epstein, detenido en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000.

