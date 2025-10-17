Trump dice que España debería recibir una "reprimenda" por el gasto en defensa: "No ha sido leal con la OTAN"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra España en declaraciones a los medios durante la comida bilateral con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca. Asegura que España debería recibir "una reprimenda" por no cumplir con el objetivo de gasto en defensa del 5 % como miembro de la OTAN. No obstante, el máximo mandatario estadounidense ha reconocido que es un asunto que corresponde a la Alianza y a España resolver.

"España no ha sido leal con la OTAN. Creo que debería ser reprendida por eso. Creo que es muy malo lo que han hecho, pero es asunto suyo, es asunto de la OTAN y de España", ha manifestado.

Robles no descarta aumentar el gasto en defensa

Ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, quitó importancia a las declaraciones del e Trump. Aseguró que sus palabras "no deben sacarse de contexto" y recordó que ningún país puede ser expulsado de la Alianza Atlántica.

La ministra subrayó que España es un "aliado serio, fiable y comprometido", y destacó la buena relación bilateral con Washington, mencionando la invitación recibida para los actos del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, a los que no podrá asistir por motivos de agenda.

Robles reafirmó el compromiso de España de alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa para 2025 y no descartó superar esa cifra en el futuro. Además, señaló que la prioridad actual de la OTAN es el apoyo a Ucrania y abrió la puerta a que España se una al plan PURL, un programa impulsado por Estados Unidos para financiar armamento destinado a Kiev. Hasta ahora, veinte países participan en esta iniciativa con una inversión conjunta de 2.000 millones de euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.