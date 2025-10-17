El príncipe Andrés anuncia que renunciará a todos sus títulos reales para no "distraer" a la familia real británica

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, ha anunciado este viernes que renunciará a todos sus títulos reales. Lo ha hecho a través de un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham. El motivo se debe a evitar que las acusaciones que versan sobre él "distraigan" del trabajo de la familia real.

El Príncipe Andrés ya no será más el duque de York. Esta decisión pone fin a una etapa marcada por la controversia y las críticas derivadas de sus vínculos con el empresario estadounidense y delincuente sexual Jeffrey Epstein, que murió en prisión en 2019.

"Ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos. Las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y de la Familia Real". Entre los títulos a los que renunciaría se encuentran el de duque de York, así como el de miembro de la Orden de la Jarretera, pero sí mantendrá el título de príncipe, ya que es algo que obtuvo de nacimiento al ser el tercer hijo de la fallecida reina Isabel II. Su ex mujer, Sarah Ferguson, tampoco seguirá utilizando la nomenclatura de duquesa de York, pero sus hijas, Beatriz y Eugenia, sí mantendrían el título de princesas, de acuerdo con medios británicos.

El anuncio llega después de una conversación con el monarca y otros miembros de la familia, según detalla el propio Andrés, que asegura mantener su decisión de retirarse de la vida pública. "Tras conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real. He decidido, como siempre, priorizar mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública", añade.

Apartado también de las celebraciones navideñas

Según la cadena británica BBC, el príncipe no pasará la Navidad con la familia real en Sandringham, como era tradición, y permanecerá en su residencia privada de Royal Lodge, en Windsor, cuyo contrato de arrendamiento se prolonga hasta 2028.

La decisión supone un nuevo golpe en la imagen del duque, que ya había sido apartado de sus deberes reales en 2019 tras el escándalo de Epstein y que ahora, de manera formal, cede sus títulos y honores en un intento de reducir el peso mediático sobre la Casa Real británica.

