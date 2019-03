El Parlamento británico obliga a May a entregarle toda la documentación del Brexit

El Brexit ha dado lugar a una nueva decisión sin precedentes: la Cámara de los Comunes del Parlamento británico ha condenado por desacato al gobierno de Theresa May. Se había negado a entregar a la cámara toda la documentación manejada sobre la salida de la Unión Europea. Ahora el ejecutivo ha tenido que aceptar, ya que podía dar lugar a que se suspendiera o expulsaran del Parlamento a los ministros. La entregará en las próximas horas.

Los diputados tendrán acceso a todos los documentos manejados por la abogacía del Estado durante el proceso negociador con la Unión Europea. Y lo tendrán antes de la decisiva votación del próximo día 11.

De momento May no parece tener mayoría para sacar adelante el acuerdo. Y ante esta eventualidad, que provocaría una crisis política extraordinaria, se ha sabido que Gran Bretaña podría volverse atrás y retirar su petición de salida. Esta posibilidad está avalada por el Abogado General de la Unión Europea, que opina que esto es factible a la luz de la legislación internacional.

May apela al compromiso de los diputados en el inicio del debate del 'brexit'

La primera ministra británica ha pedido el respaldo de los diputados al acuerdo del 'brexit', apelando a su "compromiso" con el país, en el inicio del debate parlamentario que precederá a su votación. La jefa de Gobierno aseguró que el pacto al que ha llegado con Bruselas garantiza un "futuro mejor" para el Reino Unido, en la primera intervención de las cinco jornadas de debate sobre el acuerdo, que se votará el 11 de diciembre.

Según May, el pacto, que el pasado 25 de noviembre refrendaron los otro veintisiete países comunitarios, "cumple con los objetivos que llevaron a los británicos a votar por salir de la UE en 2016", al tiempo que "respeta" al 48 % que votó por la permanencia. La primera ministra señaló que "es el momento" de los diputados de apoyar un acuerdo que "empezará a unir al país" y rechazó la celebración de un segundo referéndum sobre la Unión Europea (UE) que "exacerbaría la división" en el Reino Unido.

Dijo que es consciente de que hay diputados que "quieren una relación más distante con la Unión Europea" que la que ella propone y, por el contrario, "hay otros a los que les gustaría una relación más cercana". May afirmó que "respeta" ambas posiciones, pero destacó ante la Cámara que hay que secundar la decisión del 52 por ciento que votó a favor de la salida del bloque comunitario y también "respetar" al otro 48 %, algo que, a su juicio, logra el acuerdo alcanzado.

"Esta discusión se ha alargado demasiado y esta corroyendo a la política", aseveró y, por ello, instó a los parlamentarios a "terminar con esto" y apoyar su acuerdo que garantiza una "salida suave y ordenada" de la UE el próximo 29 de marzo.

Sobre la salvaguarda incluida en el plan para evitar el restablecimiento de una frontera estricta entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, May afirmó que "no había posibilidad de acuerdo" sin esa cláusula conocida como "backstop". May recordó que esa garantía únicamente se aplicará en el caso de que Londres y Bruselas no hayan llegado a otra solución al término del periodo de transición, el 31 de diciembre de 2020, y que, en cualquier caso, "el texto dice específicamente que sería algo temporal".

La jefa de Gobierno insistió en que esa salvaguarda no deja al Reino Unido "atrapado en la UE" y servirá para "lo más importante", que es "mantener la paz en Irlanda del Norte". El debate se prolongará durante cinco jornadas antes de que los diputados voten el acuerdo de retirada y la declaración política sobre la futura relación bilateral entre Londres y Bruselas el próximo 11 de diciembre.