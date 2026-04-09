'La Reina de la Ketamina', condenada a 15 años de prisión en relación con la muerte de Matthew Perry

'La Reina de la Ketamina', culpable de traficar el anestésico que provocó la muerte del actor Matthew Perry en 2023, fue condenada este miércoles a 15 años de prisión tras declararse culpable.

Jasveen Sangha, de 42 años, se declaró culpable en septiembre de 2025 de un cargo relacionado con mantener un local el cuál se traficaba con drogas. Además de tres cargos por distribución de ketamina y un cargo de distribución de este anestésico que provocó la muerte o lesiones corporales graves.

Sentencia del fiscal

Los fiscales afirmaron que durante años, Sangha, a quien se le atribuye la muerte de al menos dos personas, incluido el protagonista de la serie 'Friends', operó un negocio de narcotráfico desde su residencia en North Hollywood.

"Para cultivar su negocio, se promocionó como una distribuidora exclusiva que atendía a una clientela de alto perfil de Hollywood. Sangha trabajaba para expandir y obtener ganancias de su tráfico de drogas y sabía del grave daño que su conducta estaba causando, afirma el escrito.

Responsable de la muerte

'La Reina de la Ketamina' es una de las cinco responsables acusadas de la muerte del actor. Colaboró con Erik Fleming a sabiendas de los problemas de drogadicción que padecía el actor.

Matthew Perry fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su casa de Los Ángeles a los 54 años de edad. El informe de la autopsia reveló que falleció por los efectos de la ketamina. En ese mismo mes, le vendieron 51 viales de ketamina para que su asistente le inyectase al menos tres veces el anestésico, causando su muerte.

Siguió vendiendo ketamina

Los fiscales a cargo del caso aseguraron que Sangha siguió vendiendo ketamina a otras personas pese a enterarse de la muerte de Perry, lo que demuestra "una frialdad insensible y un desprecio por la vida". "Antepuso las ganancias a las personas, y sus acciones causaron un inmenso dolor a las familias y seres queridos de las víctimas", señaló.

El actor, conocido por dar vida a Chandler Bing en la serie de televisión Friends', "estaba recibiendo terapia de infusión de ketamina para la depresión y la ansiedad".

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