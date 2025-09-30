Los familiares de los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza publican una oración de agradecimiento a Donald Trump

El plan de paz para Gaza que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha presentado junto a Netanyahu ha sido recibido con esperanza por los familiares de los rehenes israelíes que siguen secuestrados en la Franja de Gaza. "Estamos profundamente agradecidos al presidente Trump por su compromiso inquebrantable con nuestras familias y con el Estado de Israel, y por haber logrado lo que hemos estado buscando desesperadamente desde el 7 de octubre: un acuerdo para traer a todos nuestros seres queridos de vuelta a casa", han compartido en redes sociales.

El colectivo también ha querido felicitar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por aceptar la iniciativa de EEUU. "Se trata de un acuerdo histórico que permitirá a nuestro pueblo sanar, poner fin a la guerra y trazar un nuevo futuro para Oriente Medio", destacaba.

El plan de paz contempla veinte puntos y ya cuenta con el sí del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Propone como eje central la creación de un Gobierno de transición para la Franja, presidido por el propio Trump con la asesoría del exprimer ministro británico Tony Blair, la desmilitarización del enclave y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.

Pedro Sánchez también respalda la propuesta de Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado la propuesta de paz anunciada este lunes por el presidente de EEUU, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza. En su cuenta de X, Sánchez ha expresado: "España da la bienvenida a la propuesta de paz para Gaza impulsada por EEUU". Y ha añadido: "La solución de dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo uno junto a otro en paz y seguridad, es la única posible".

Los máximos dirigentes de Italia y de Francia, la primera ministra Giorgia Meloni y el presidente Emmanuel Macron, también han expresado este lunes su apoyo a la propuesta de plan de paz para Gaza. "Saludo el compromiso del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza y lograr la liberación de todos los rehenes. Espero que Israel se comprometa resueltamente", ha publicado Macron en su cuenta en X. Meloni, por su parte, ha opinado que la "ambiciosa" propuesta de Trump "prodría suponer un punto de inflexión". "Italia está dispuesta a desempeñar su papel en estrecha coordinación con Estados Unidos, los socios europeos y en la región", ha declarado. "Italia insta a todas las partes a aprovechar esta oportunidad y aceptar el plan", ha apelado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com