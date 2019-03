¿Qué rumbo pudo tomar el avión malasio desaparecido?

A falta de saber si las imágenes que muestran el satélite son los restos del avión desaparecido, el motivo por el que el avión llegó hasta allí, en un área del Océano Índico cercana a la Antártida y unas islas apenas habitadas, sigue siendo un misterio.

El área donde se centran ahora las autoridades se corresponde con un lugar muy alejado de su rumbo inicial, y es que el avión despegó de Kuala Lumpur con destino Pekín y, una hora después de despegar, cambió su destino. Lo hizo hacia el oeste, atravesando la península, lugar a partir del cual se desconoce su nuevo camino.

A partir de ahí, se manejan dos hipótesis: el aparato podría haberse dirigido hacia el norte (tenía capacidad hasta Kazajistán) o bien dirección sur, sobrevolando Indonesia y llegando hasta cerca del lugar donde el satélite ha mostrado esas imágenes. Un lugar cercano a la Antártida.

Precisamente es esto lo que más extraña a los expertos, qué sentido tendría llegar hasta ese lugar, ya que hay unas islas apenas habitadas y la propia Antártida. "Por allí no hay ninguna aerovía, no hay ningún destino, por ello no se ha encontrado nada todavía", asegura Ariel Shocron, experto en seguridad aérea.

Problemas de presurización o posible fuego a bordo

"Una de las hipótesis que se maneja es que uno de los pilotos hubiera identificado un problema de presurización o un posible fuego a bordo. Así, los pilotos intentarían llegar a un aeropuerto cercano a Malasia, pudiendo haber fallecido mientras realizaban ese camino o haber perdido la consciencia".

De momento, son solo posibles explicaciones que no aclaran el verdadero motivo por el que el avión tomó un rumbo tan lejano al inicial. Aún habrá que aclararlo.