Indignación en Minneapolis tras el asesinato a tiros de una mujer por un agente de inmigración: "ICE, iros de aquí"

Una mujer de 37 años ha muerto al recibir tres disparos en Minneapolis, en el Estado de Minnesota, Estados Unidos. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha abierto fuego contra ella a bocajarro. Lo ha hecho a través de la ventana del conductor, dejando marcas del disparo incluso en la luna del coche.

Con la mujer todavía montada en el coche, con aparentes signos de estar inconsciente, un médico ha pedido a los agentes federales que le dejaran acercarse al vehículo a tomarle el pulso. Uno de ellos, le ha contestado con contundencia que no y que se retirara de la zona. Horas después del altercado, se ha conocido la identidad de la mujer. Era Renee Nicole Good, una observadora civil ciudadana estadounidense de 37 años.

Los servicios de emergencia han realizado maniobras de reanimación sobre la mujer durante varios minutos. Solo han podido confirmar el fallecimiento y, rápidamente se la han llevado del lugar en una ambulancia. Los que se encontraban en la zona han visto el coche, con aparentes signos de violencia, y el airbag manchado de sangre. Este, ha saltado ya que, tras recibir los disparos, la mujer perdió el control del vehículo. Unos metros después, se ha estrellado con otros dos coches que había estacionados en la acera.

Momentos de tensión

La tensión ha ido creciendo desde el momento de los disparos. Tanto, que para dispersar a los manifestantes, los agentes federales los han rociado con gas pimienta. Más tarde, han acordonado la zona junto a agentes de policía para evitar que la gente pudiera acercarse al lugar de los hechos.

El alcalde de la ciudad, Jacob Frey ha sido muy tajante con lo ocurrido: "Están tratando de vender lo ocurrido como un acto en defensa propia. Después de ver el vídeo, quiero decirles que es mentira". Además, ha pedido a los agentes del Servicio de Inmigración que abandonen su ciudad de inmediato: "ICE, iros de una vez de Minneapolis".

Por su parte, la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, ha asegurado que ha sido en defensa propia: "Armó su vehículo e intentó atropellar a un agente que, temiendo por su vida y por la de los demás agentes y la del público, disparó en defensa propia".

Críticas a Donald Trump

El que fuera candidato vicepresidencial de Kamala Harris en las últimas elecciones presidenciales, Tim Walz, se ha mostrado muy crítico con Trump: "No necesitamos más ayuda del gobierno federal. A Donald Trump y Kristi Noem: ya han hecho suficiente. He emitido una orden de alerta para preparar a la Guardia Nacional de Minnesota".

Las protestas crecientes tras esta muerte han llevado a decretar el estado de emergencia. Durante la noche, miles de personas han participado en una vigilia en honor a Renee Nicole Good, la mujer asesinada.

