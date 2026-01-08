DURAS IMÁGENES | El momento en el que un agente del ICE mata a una mujer en Minneapolis

Las imágenes que acompañan esta noticia son de extrema dureza. Una mujer de 37 años bloquea el paso a la Policía migratoria de Trump, tras lo que un agente le dispara tres tiros. Tras el terrible suceso, impiden que un médico se acerque a ella. De inmediato, comenzaron las protestas.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha abierto fuego contra ella a bocajarro. Lo ha hecho a través de la ventana del conductor, dejando marcas del disparo incluso en la luna del coche.

Con la mujer todavía montada en el coche, con aparentes signos de estar inconsciente, un médico ha pedido a los agentes federales que le dejaran acercarse al vehículo a tomarle el pulso. Uno de ellos, le ha contestado con contundencia que no y que se retirara de la zona. Horas después del altercado, se ha conocido la identidad de la mujer. Era Renee Nicole Good, una observadora civil ciudadana estadounidense de 37 años.

La han intentado reanimar

Minutos después, los servicios de emergencia han realizado maniobras de reanimación sobre la mujer durante varios minutos. Solo han podido confirmar el fallecimiento y, rápidamente se la han llevado del lugar en una ambulancia. Los que se encontraban en la zona han visto el coche, con aparentes signos de violencia, y el airbag manchado de sangre. Este, ha saltado ya que, tras recibir los disparos, la mujer perdió el control del vehículo. Unos metros después, se ha estrellado con otros dos coches que había estacionados en la acera.

