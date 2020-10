¿Puede ganar las elecciones en Estados Unidos Donald Trump?

El 20 de enero de 2021 la toma de posesión tendrá a un protagonista diferente si se cumple lo que dicen los sondeos a menos de 20 días de las elecciones americanas. En la mayoría de las encuestas nacionales el candidato demócrata, Joe Biden, tiene una ventaja que ronda los 10 puntos. Es decir, una horquilla amplia a estas alturas de la campaña. Para Nate Cohn, el corresponsal de encuestas del New York Times, "una victoria arrolladora de Biden es tan posible como una victoria de Trump" a lo que añadimos, que a nadie se le olvida el vuelco, la sorpresa que Trump dio en 2016 cuando todo apuntaba a una victoria de Hillary Clinton.

A estas alturas en 2016, Hillary le sacaba 7 puntos a Donald Trump. Es decir, una ventaja menor. Y sobre todo, en estados claves. El bombazo del escándalo de los emails llegó a 11 días para la cita electoral y redujo la ventaja de la candidata demócrata a 4 puntos. A esto se suma que su popularidad nunca superó el 50%. En este caso, hay que sumar un factor más: el voto por correo del que Trump repite que "será un fraude nunca visto".

Según las previsiones, la participación podría alcanzar el récord en más de un siglo. Se calcula que más de 150 millones de estadounidenses podrían votar el 3 de noviembre, frente a los 139 millones que lo hicieron en 2016. En este año atípico, la pandemia ha propiciado que se disparen el voto por correo y el voto adelantado, que ya han arrancado en 40 estados. Ya se han solicitado más de 79 millones de papeletas. Una modalidad de voto que según los analistas, tradicionalmente favorece a los demócratas. De ahí la batalla política que ha generado.

Sin embargo, Trump sabe manejar como pocos el espectáculo y ya demostró en 2016 que está abierto a las sorpresas de última hora. Nos imaginamos al personal de la campaña de Trump rebuscando trapos sucios de Biden. O del hijo de Biden. Hunter Biden. Estos días ya ha habido una sacudida por la exclusiva de 'The New York Post' sobre unas informaciones que habrían extraído de un ordenador supuestamente del hijo de Biden y que destaparía una interferencia del entonces vicepresidente de Obama en los negocios de su hijo en Ucrania. Sin embargo, de momento, no ha pasado de ser una sacudida. Si hay más capítulos, el tiempo lo dirá. De eso van las sorpresas.

Otro factor que puede declinar la balanza para uno u otro lado es el hecho de que ambos candidatos hayan llenado de actos sus agendas, lo que les da un margen mayor de exponerse a cometer errores. Los demócratas temen que la fatiga pase factura a Biden y esto pueda despertar dudas sobre si está a la altura de la tarea de ser presidente. Si esto pasa, la campaña de un Trump siempre al ataque llamándolo 'Biden el dormido' sabrá sacar tajada para ganar votos.

Hay otro factor que puede influir en las elecciones y es que Trump, que se ha pasado meses cargando contra el voto por correo, se niegue a aceptar el resultado electoral. Él dice que aceptará una transición pacífica si la elección es honesta. Ahí surgen las dudas sobre si él considera o no honesto el resultado del voto por correo. Los dos grandes partidos tienen abogados expertos en disputar votos y recuentos que van a distribuir por los estados clave en los días anteriores a la elección. Si sucediera algo así, la pugna podría llegar hasta el Tribunal Supremo. Hay que recordar que los estados tienen que declarar su resultado oficialmente antes del 8 de diciembre. Como siempre, todo lo que pase se lo contaremos en Antena 3 Noticias.