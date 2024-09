Publican las últimas imágenes del Titanic tras 112 años hundido en el Atlántico

La imagen de la proa del barco bajo el profundo y oscuro océano Atlántico después del hundimiento del Titanic dio la vuelta al mundo. Ahora, una nueva expedición llevada a cabo este verano ha revelado los efectos de su descomposición 112 años después del accidente.

Lo que más ha llamado la atención después de más de 24 horas de material grabado en alta definición por el equipo de RMS Titanic Inc ha sido la pérdida de la barandilla, inmortalizada por los personajes de Jack y Rose en la famosa escena de la película. Ahora y tras una serie de inmersiones realizadas por robots submarinos fue descubierta en las profundidades del océano.

“La proa del Titanic es un icono, hay muchos momentos de esta historia en la cultura pop, y eso es lo que uno piensa cuando piensa en el naufragio. Y ya no parece así”, explicó Tomasina Ray, directora de colecciones de RMS Titanic Inc, la empresa que llevó a cabo la expedición. “Es otro recordatorio del deterioro que se produce día a día. La gente pregunta todo el tiempo: ‘¿Cuánto tiempo va a permanecer el Titanic allí?’. No lo sabemos, pero lo estamos viendo en tiempo real”.

"En algún momento el metal cedió y se cayó",

Según las investigaciones del equipo, se calcula que la barandilla, que mide aproximadamente 4 metros y medio de largo, se desprendió de la estructura del barco en algún momento de los últimos dos años ya que las últimas imágenes que se tomaron en una expedición en 2022 por la empresa de mapeo de aguas profundas de Magellan y los realizadores de documentales Atlantic Productions mostraban que la barandilla todavía estaba fijada, aunque ya tenía signos de deterioramiento porque empezar a doblarse.

No es la única parte del barco que se encuentra a 3.800 metros de profundidad y que se empieza a desprender de la nave. La estructura metálica está siendo carcomida por microbios creando estalactitas de óxido. Y en otras expediciones anteriores se han descubierto partes del Titanic ya derrumbadas, como por ejemplo, la que hizo el explorador Victor Vescovo en 2019, que mostró que el costado del estribor de los camarotes de los oficiales se estaba derrumbando, destruyendo los camarotes y borrando de la vista elementos como el baño del capitán.

El equipo de RMS Titanic Inc también anunció otro descubrimiento de un artefacto que tenían como objetivo encontrar. En 1986, una estatua de bronce llamada Diana de Versalles fue descubierta y fotografiada por Robert Ballard. Pero no se conocía su ubicación y no se volvió a documentar la figura. Ahora y gracias a esta expedición, se la ha descubierto boca arriba en los sedimentos del campo de escombros.

"Fue como encontrar una aguja en un pajar, y redescubrir este año fue trascendental", dijo James Penca, investigador del Titanic. La estatua estuvo una vez en exhibición para los pasajeros de primera clase del Titanic. "El salón de primera clase era la habitación más hermosa e increíblemente detallada del barco. Y la pieza central de esa habitación era la Diana de Versalles", dijo. "Pero, por desgracia, cuando el Titanic se partió en dos durante el hundimiento, el salón se abrió. Y en medio del caos y la destrucción, el Diana se desprendió de su manto y aterrizó en la oscuridad del campo de escombros".

