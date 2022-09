La justicia irlandesa ha decretado prisión "hasta nueva orden" a un profesor que se negó a llamar "they", aludiendo así a un género neutro, a una alumna transexual. El profesor en cuestión, llamado Enoch Burke, pertenecía a un internado mixto de la Iglesia protestante irlandesa, aludió a "motivos de conciencia" relacionados con sus creencias. Además, añadió, según declaraciones que ha señalado la cadena ITE, que llamar así a su alumna iba "contra sus creencias, de las sagradas escrituras y en contra de la ética de la escuela, la Iglesia protestante de Irlanda y las enseñanzas de todas las principales religiones".

La directora del centro le exigió que llamara a su alumna como ella había pedido, pero él no acató la petición y fue suspendido de empleo y sueldo. Burke se negó rotundamente a dejar de trabajar, diciendo que era una injusticia absoluta y que el hecho de prohibirle que ejerciera su puesto no tenía ningún sentido. Además, dijo en que su alumna estaba "en proceso de transición", añadiendo que ese era otro motivo por el que se negaba a llamarla como ella solicitaba, haciendo uso del lenguaje inclusivo que él no quería emplear.

Tras ignorar la orden en más de una ocasión, la Policía entró este pasado lunes en la escuela, le encontraron en un aula vacía y fue arrestado. Numerosas voces en la ciudadanía irlandesa ya están pidiendo su liberación, pero la justicia no va a dejarle salir, al menos por ahora. Según han indicado, el profesor permanecerá detenido "hasta nueva orden", por lo que se prevé que habrá de pasar a disposición judicial antes de decidirse si es o no puesto en libertad.

Gran polémica similar hace un año en Londres

En septiembre de 2021, una gran polémica sacudió Reino Unido, con unas características similares al ocurrido en Irlanda. Fue en la capital, Londres, donde una persona que se identificaba como no binaria, presentó una queja contra el conductor de tren porque había usado la expresión "damas y caballeros". Aseguraba que, al no haberse expresado el lenguaje inclusivo, había sentido un gesto discriminatorio, diciendo que "no escucharía ese anuncio".

La compañía ferroviaria se disculpó, indicando que "nuestros gerentes de trenes no deberían usar un lenguaje como ese y agradecemos que haya llamado la atención", pidiendo que indicara el tren en el que había ocurrido. Los usuarios de las redes sociales montaron en cólera y criticaron a la compañía por plegarse a esa actitud, exigiendo que no se interpusiera sanción alguna contra el conductor por lo que muchos consideraban una expresión de lo más habitual. Finalmente, y tras la gran presión social, la compañía borró su mensaje y no sancionó al conductor, que se llevó el susto de su vida por el simple hecho de ser lo más cordial posible.