El príncipe saudí exige el derecho de las mujeres de su país a poder conducir

"Puedo invocar otras fatuas que son violadas diariamente, particularmente la que prohíbe que una mujer se quede a solas con un hombre que no pueda ser clasificado como 'mahram' (guardián legal)", añadió.

En cuanto al factor religioso de esta prohibición, el príncipe reconoció la existencia de fatuas (edictos religiosos) que "prohíben conducir a las mujeres debido a preocupaciones por su seguridad y sus cualidades". Sin embargo, añadió que esas fatuas " no encuentran el acto en sí de conducir como 'haram' (pecado o prohibido) " y además "como muchas otras, son producto de su tiempo".

El príncipe remarcó también la creciente demanda social en torno al reconocimiento de este derecho de la mujer, pese a las reticencias de otros sectores. " Lo que no puede estar permitido es tener un segmento (de la población) que imponga sus preferencias al resto de la sociedad ", indicó.

Un billonario príncipe y magnate saudí, Al Walid bin Talal al Saud, ha reclamado el derecho de las mujeres de su país a conducir , que hasta el momento no tienen reconocido, según un comunicado difundido en las últimas horas.

