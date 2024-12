El hijo de la princesa Mette-Marit, Marius Borg, huye de una clínica de rehabilitación en Londres

El primogénito de la princesa Mette-Marit de Noruega, Marius Borg Høiby, ha vuelto a protagonizar un escándalo que pone de nuevo en el punto de mira a la familia real noruega. Según medios locales, el joven de 26 años, que salió de prisión preventiva el pasado 27 de noviembre e ingresó en una clínica de rehabilitación en Londres para tratar su adicción a las drogas, huyó del centro este domingo.

El medio noruego Se Og Hør ha informado que, tras su fuga, Høiby habría contactado con varios amigos en Noruega y violado la orden de alejamiento que tenía contra al menos una de las tres mujeres que le denunciaron por violación y agresión. Este incumplimiento podría volver a llevarlo ante los tribunales.

Historial delictivo

El hijo mayor de Mette-Marit ya acumula un largo historial delictivo. El pasado 4 de agosto fue arrestado por primera vez el acusado de violación y agresión, y el tribunal decretó prisión preventiva para permitir que las autoridades continuaran investigando las pruebas encontradas en su teléfono móvil. Desde entonces, ha sido detenido en otras tres ocasiones y ha admitido públicamente que lucha contra problemas de abuso de sustancias y trastornos mentales.

Tras su primera detención, a través de su abogado, reconoció tener "varios trastornos mentales que me han llevado a enfrentar desafíos durante toda mi vida. He luchado contra el abuso de sustancias y me he sometido a tratamiento en varias ocasiones. Ahora quiero tomármelo en serio".

Su última detencióntuvo lugar a mediados de noviembre tras volver a ser acusado de violación, tal y como informaron las autoridades del país nórdico. "La Policía ha ampliado los cargos contra Marius Borg Høiby. La imputación incluye también un caso de infracción del artículo 291 b del código penal por mantener relaciones sexuales con alguien que está inconsciente o que por otros motivos no puede oponerse al acto", publican en un comunicado los agentes. Tras salir de prisión preventiva el pasado 27 de noviembre, ingresó en la clínica de rehabilitación de la cual ha escapado tan solo una semana después.

Repercusiones familiares

La familia real noruega, encabezada por el rey Harald y la princesa heredera Mette-Marit, se encuentra nuevamente en el punto de mira. A pesar de que sus miembros han optado por mantenerse discretos ante las acciones de su miembro más conflictivo, el príncipe Haakon, marido de Mette-Marit, tuvo que pronunciarse durante una visita oficial a Jamaica el pasado mes de noviembre, asegurando que estaban trabajando para que Høiby recibiera la ayuda necesaria dentro del marco legal.

Antes de su última detención, tanto Haakon como Mette-Marit viajaron a Londres para apoyar al joven en su ingreso a la clínica de rehabilitación. Según la prensa noruega, madre e hijo fueron vistos juntos en un conocido centro comercial de la capital británica, pocos días antes de que el primogénito de la princesa volviera a ser arrestado en Oslo.

