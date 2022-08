La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, se hace una prueba de drogas después de la filtración de su video de fiesta

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ha explicado este viernes que se ha sometido a una prueba de droga, algo que ocurre después de que parte de la oposición se lo solicitara por la filtración de un vídeo suyo en las redes sociales en el que aparece bailando con amigos.

"Dado que se buscan este tipo de sospechas, me realicé las pruebas solo para estar segura. Me afecta la presunción de inocencia" ha dicho, a lo que ha añadido que espera que no se repitan afirmaciones sobre el posible uso de sustancias en su vida social.

La filtración del video

Sanna Marin ha evitado también especular acerca de la filtración del vídeo, ya que hay que "estar preparado" para todo tipo de amenazas, pero sí ha defendido a sus amigos y asegura que "sabe" que no han sido ellos, es lo que ha recogido el diario 'Iltalehti'.

"Continuaré haciendo mi trabajo lo mejor que pueda"

"No quiero perder mi fe en la gente. Continuaré haciendo mi trabajo lo mejor que pueda" es lo que ha dicho después de la polémica que ha sembrado la grabación. Después, se ha hecho las pruebas cuyos resultados se esperan dentro de una semana.

La grabación

En la grabación que se ha hecho viral en las redes sociales aparece Marin bailando junto a otras figuras públicas, entre las que se encuentran la diputada Ilmari Nurminen, del Partido Socialdemócrata, las presentadoras Tinni Wikstrom y Karoliina Tuominen, o la 'influencer' Janita Autio.

La primera ministra finlandesa dijo sentirse "decepcionada" después de que el vídeo perteneciente a una fiesta de su vida privada haya salido a la luz. Dijo que "son vídeos privados y no están destinados al público", a lo que añadió que tiene "una vida familiar, una vida laboral y tiempo libre", de ahí el malestar al ver este vídeo en las redes sociales.