El presidente de la Autoridad Palestina culpa a Israel de cometer un "holocausto" ante el canciller alemán

Mahmud Abás, el actual presidente de la Autoridad Palestina, ha realizado unas polémicas declaraciones que no han pasado desapercibidas. Ha culpado a Israel de cometer un "holocausto" contra el pueblo palestino ante el canciller alemán.

Las declaraciones han tenido lugar en Berlín durante una rueda de prensa con Olaf Scholz, con quien había mantenido un encuentro momentos antes.

Una periodista alemana ha preguntado a Abás si pediría disculpas por los atentados de Múnich de 1972 en los que un grupo palestino, 'septiembre negro', acabó con la vida de 11 atletas y un policía alemán tras asaltar la sede del equipo olímpico de Israel durante la celebración de las Olimpiadas.

Ante la pregunta, el líder palestino ha asegurado que "desde 1947 hasta el día de hoy, Israel ha cometido 50 masacres en 50 localidades palestinas", comparando esos asesinatos con el holocausto: "50 masacres, 50 Holocaustos".

Además, el político ha denunciado las muertes "diarias" de palestinos por parte del Ejército israelí. "Si queremos seguir hurgando en el pasado, hagámoslo", ha declarado.

Justo en ese momento, Scholz, que se encontraba junto a él, ha escuchado las declaraciones con una mirada "de alarma y molestia", pero no ha dado declaraciones relacionadas al respecto, pues justo ahí se ha dado por finalizada la rueda de prensa conjunta. No obstante, en momentos posteriores, el mandatario alemán ha mostrado su más sincero rechazo al uso de este término. "No es correcto para describir la situación", ha subrayado en declaraciones al diario 'Bild'. "Precisamente para nosotros, los alemanes, cualquier relativización del Holocausto es insoportable e inaceptable".

Además, un portavoz del ejecutivo alemán ha asegurado que las polémicas declaraciones han "indignado" al presidente de Alemania, quien asegura no haber podido replicar a las "atroces" declaraciones.

El Gobierno de Israel responde

Estas acusaciones de Abás no han pasado desapercibidas en el panorama internacional. El Gobierno israelí ha mostrado su "indignación" nada más conocer las palabras del actual presidente de la Autoridad Palestina.

"Que Mahmud Abás acuse a Israel de haber cometido '50 Holocaustos' mientras está en suelo alemán no sólo es una vergüenza moral, sino una mentira monstruosa", ha expresado el primer ministro en funciones de Israel en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, Palestina insiste en que Israel reconozca "sus crímenes".