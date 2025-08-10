Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Guerra Ucrania

Zelenski aplaude la firmeza de la UE sobre la representación de Ucrania en la reunión entre Trump y Putin

El presidente ucraniano "valora y apoya plenamente" la declaración que han firmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y varios líderes europeos.

Volodimir Zelenski

Volodimir ZelenskiEuropa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha aplaudido la postura de la Unión Europea y de varios países europeos, que previamente ya reclamaron la representación de Ucrania en la reunión de la próxima semana entre los jefes de Estados Unidos y Rusia.

Zelenski ha asegurado que Kiev "valora y apoya plenamente" la declaración conjunta que firmaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Stramer y Giorgia Meloni y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

Tal y como manifestó el presidente ucraniano en su red social X, "el fin de la guerra debe ser justo". De la misma manera, Zelenski dijo estar "agradecido a todos los que hoy apoyan a Ucrania y a nuestro pueblo por el bien de la paz ucraniana".

La declaración conjunta que firmaron varios líderes europeos sostenía que "el camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania". Precisamente, esta declaración llegó después de que las autoridades estadounidenses y rusas confirmaran que Trump y Putin se van a reunir el próximo viernes en el estado de Alaska.

Sánchez trasladó su "total apoyo" a Zelenski

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo ayer una conversación con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la que le expresó su apoyo para conseguir una "paz justa y duradera que respete la independencia y soberanía" ucranianas.

Por otra parte, el presidente ucraniano instó a que la Unión Europea tenga un papel en las negociaciones para que Moscú no se acabe imponiendo.

Tanto Sánchez como Zelenski revelaron esta conversación a través de distintos mensajes en la red social X, en un momento en el que el presidente de Ucrania ya inició una ronda de contactos con el resto de aliados europeos. El diálogo entre el presidente español y el ucraniano tuvo lugar justo después de que se anunciara una reunión para el próximo viernes entre Trump y Putin.

Tal y como detalló Sánchez, "debemos permanecer unidos" y aprovechó para aclarar que no se debe hablar sobre Ucrania "sin Ucrania", haciendo referencia a la próxima reunión entre el dirigente estadounidense y el ruso.

En otro mensaje, Zelenski no dudó en agradecer el apoyo de España y afirmó que con Sánchez comparte la visión de que "la voz de Europa debe ser tenida en cuenta" en las conversaciones que mantengan el Kremlin y Washington.

De la misma manera, Zelenski trasladó a Sánchez su visión sobre la actual situación diplomática y recalcó que "lo más importante ahora es garantizar que Rusia no vuelva a imponer otra vez a nadie sus condiciones no realistas". Asimismo, asegura que están "coordinando su postura común europea" y considera que están dispuestos a moverse "de la forma más rápida y constructiva posible hacia una paz justa".

Entre los mensajes del presidente ucraniano, también se abordó el camino de Kiev hacia la integración europea. Tal y como ha apuntado Zelenski, "Ucrania ha cumplido todas sus obligaciones y está completamente lista para abrir el primer paquete de negociación. Debatimos posibles opciones y buscaremos soluciones". Además, el presidente ucraniano ha asegurado que ya acordó permanecer en contacto con el jefe del Gobierno español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Zelenski insiste en que no cederá territorio a Moscú y busca apoyos en Europa urgentemente

¿Cómo es negociar con Donald Trump?: Zelenski, el presidente de Sudáfrica, el rey Abdullah...

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de Zelenski, Trump y Putin.

Trump considera invitar a Zelenski a su reunión con Putin en Alaska

Incendio visto desde la carretera de acceso a Nápoles

Las laderas del Monte Vesubio arden y el humo amenaza la ciudad de Nápoles

Volodimir Zelenski

Zelenski aplaude la firmeza de la UE sobre la representación de Ucrania en la reunión entre Trump y Putin

Manifestación de Barcelona
Manifestaciones palestina

Manifestaciones en favor de Palestina acaban con más de 300 detenidos

Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca.
Conversaciones de paz

El enviado de Estados Unidos se reúne en Ibiza con el primer ministro catarí para hablar sobre Gaza

El paquete de ayuda que mató al joven de 15 años
Franja de Gaza

VÍDEO: Un adolescente acaba aplastado por un paquete de ayuda humanitaria en Gaza

Durante las últimas semanas, varios de países del mundo han enviado misiones a Gaza para llevar ayuda humanitaria y abastecer de forma aérea.

Activista denuncia que "los niños ucranianos" están siendo "ofrecidos como si fueran parte de un catálogo de esclavos"
Ucrania

Activista denuncia que "los niños ucranianos" están siendo "ofrecidos como si fueran parte de un catálogo de esclavos"

El activista Mykola Kuleba denuncia una base de datos en Lugansk que permite elegir niños huérfanos ucranianos por sus rasgos físicos.

Imagen de archivo de un hombre ingresado en el hospital

Un hombre acaba ingresado durante 3 semanas por haber seguido los consejos nutricionales de la inteligencia artificial

Una manga marina desata el caos en Cuba

Vídeo: Una espectacular manga marina irrumpe frente a La Habana (Cuba)

Acto de conmemoración en Nagasaki

Nagasaki conmemora los 80 años de la detonación de la bomba nuclear pidiendo el "fin a las guerras"

Publicidad