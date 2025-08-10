Zelenski aplaude la firmeza de la UE sobre la representación de Ucrania en la reunión entre Trump y Putin

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha aplaudido la postura de la Unión Europea y de varios países europeos, que previamente ya reclamaron la representación de Ucrania en la reunión de la próxima semana entre los jefes de Estados Unidos y Rusia.

Zelenski ha asegurado que Kiev "valora y apoya plenamente" la declaración conjunta que firmaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Stramer y Giorgia Meloni y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

Tal y como manifestó el presidente ucraniano en su red social X, "el fin de la guerra debe ser justo". De la misma manera, Zelenski dijo estar "agradecido a todos los que hoy apoyan a Ucrania y a nuestro pueblo por el bien de la paz ucraniana".

La declaración conjunta que firmaron varios líderes europeos sostenía que "el camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania". Precisamente, esta declaración llegó después de que las autoridades estadounidenses y rusas confirmaran que Trump y Putin se van a reunir el próximo viernes en el estado de Alaska.

Sánchez trasladó su "total apoyo" a Zelenski

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo ayer una conversación con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la que le expresó su apoyo para conseguir una "paz justa y duradera que respete la independencia y soberanía" ucranianas.

Por otra parte, el presidente ucraniano instó a que la Unión Europea tenga un papel en las negociaciones para que Moscú no se acabe imponiendo.

Tanto Sánchez como Zelenski revelaron esta conversación a través de distintos mensajes en la red social X, en un momento en el que el presidente de Ucrania ya inició una ronda de contactos con el resto de aliados europeos. El diálogo entre el presidente español y el ucraniano tuvo lugar justo después de que se anunciara una reunión para el próximo viernes entre Trump y Putin.

Tal y como detalló Sánchez, "debemos permanecer unidos" y aprovechó para aclarar que no se debe hablar sobre Ucrania "sin Ucrania", haciendo referencia a la próxima reunión entre el dirigente estadounidense y el ruso.

En otro mensaje, Zelenski no dudó en agradecer el apoyo de España y afirmó que con Sánchez comparte la visión de que "la voz de Europa debe ser tenida en cuenta" en las conversaciones que mantengan el Kremlin y Washington.

De la misma manera, Zelenski trasladó a Sánchez su visión sobre la actual situación diplomática y recalcó que "lo más importante ahora es garantizar que Rusia no vuelva a imponer otra vez a nadie sus condiciones no realistas". Asimismo, asegura que están "coordinando su postura común europea" y considera que están dispuestos a moverse "de la forma más rápida y constructiva posible hacia una paz justa".

Entre los mensajes del presidente ucraniano, también se abordó el camino de Kiev hacia la integración europea. Tal y como ha apuntado Zelenski, "Ucrania ha cumplido todas sus obligaciones y está completamente lista para abrir el primer paquete de negociación. Debatimos posibles opciones y buscaremos soluciones". Además, el presidente ucraniano ha asegurado que ya acordó permanecer en contacto con el jefe del Gobierno español.

