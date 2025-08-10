Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Incendio en Portugal

Vídeo: las impresionantes imágenes de un tornado de fuego en un incendio forestal en Portugal

Tornado de fuego

Vídeo: captan un impresionante tornado de fuego durante un incendio en Portugal

El incendio forestal que quema las inmediaciones de Alvite aún no se ha extinguido y ha registrado un tornado de fuego.

Alba Gutiérrez
Publicado:

El incendio en Alvite, en Moimenta da Beira, ha dejado una impresionante imagen de un tornado de fuego. En esta zona, en el interior norte de Portugal, aún no han logrado mitigar las llamas. Por el momento, han desplazado a aproximadamente 400 bomberos y nueve medios aéreos.

Asimismo, el incendio forestal ha obligado a movilizar a alrededor de medio millar de personas para intentar mitigar las llamas.

Durante el incendio, se produjo el denominado 'tornado de fuego' debido a las condiciones meteorológicas de calor y viento racheado.

Un remolino o tornado de fuego es un fenómeno raro en el cual el fuego, adquiere una vorticidad vertical y forma un remolino o una columna de aire de orientación vertical. Al formar una columna de aire, su figura es similar a un tornado.

