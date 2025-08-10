Publicidad
Tornado de fuego
Vídeo: captan un impresionante tornado de fuego durante un incendio en Portugal
El incendio forestal que quema las inmediaciones de Alvite aún no se ha extinguido y ha registrado un tornado de fuego.
El incendio en Alvite, en Moimenta da Beira, ha dejado una impresionante imagen de un tornado de fuego. En esta zona, en el interior norte de Portugal, aún no han logrado mitigar las llamas. Por el momento, han desplazado a aproximadamente 400 bomberos y nueve medios aéreos.
Asimismo, el incendio forestal ha obligado a movilizar a alrededor de medio millar de personas para intentar mitigar las llamas.
Durante el incendio, se produjo el denominado 'tornado de fuego' debido a las condiciones meteorológicas de calor y viento racheado.
Un remolino o tornado de fuego es un fenómeno raro en el cual el fuego, adquiere una vorticidad vertical y forma un remolino o una columna de aire de orientación vertical. Al formar una columna de aire, su figura es similar a un tornado.
