Las preguntas más frecuentes sobre el Brexit que se hacen en Google

Desde que el pasado diciembre de 2019, Boris Johnson se alzase con una victoria aplastante, el 'Brexit' fue una realidad más que confirmada. Al tener una mayoría parlamentaria suficiente, el político conservador británico ha podido cumplir una de sus principales promesas electorales: Sacar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero.

Hoy se cumple esa fecha y muchas son las dudas que muchos tienen al respecto. Aquí os dejamos una lista de las seis preguntas más frecuentes que en Google se hace la gente sobre el "divorcio" entre el Reino Unido y la Unión Europea.

¿Qué significa 'Brexit'?

El concepto de 'Brexit' se trata de una abreviatura de "British exit" cuya traducción literal sería "Los británicos salen" . Esta expresión, y su posterior abreviatura, se convirtió en la más popular para hablar de la corriente que surgió en torno a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Desde que los británicos se sumaron el 1 de enero de 1973 al bloque continental, la Unión Europea estaba formada por 28 países que comercian entre sí.

Como sabemos, una de sus principales características es el espacio Schengen en el que se permite la libre circulación de sus ciudadanos entre las naciones así como trabajar en ellas. Sin embargo, en junio de 2016 se celebró un referéndum en el que ganó la opción de salir de la Unión Europea poniendo fin así a 40 años de historia entre el bloque continental y los británicos.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Este proceso de "divorcio" se inició allá por 2015 cuando David Cameron anunció como una de sus grandes promesas electorales que celebraría un referéndum sobre si el Reino Unido debería o no continuar en la Unión Europa. Por aquel entonces, en la sociedad británica, comenzaba a hacerse un hueco importante el debate sobre los cuatro principios básicos sobre los que se asienta la Unión Europea: "la libre circulación de trabajadores, mercancía, servicios y capitales". En concreto, los argumentos de los que están a favor del 'Brexit' afirman que con él iban a recuperar el control sobre sus asuntos, sobre todo, las fronteras en el caso de los fuertes flujos de migración de personas procedentes del este de Europa.

Finalmente, David Cameron salió reelegido y tuvo que cumplir con su promesa. El referéndum se llevó a cabo el 23 de junio de 2016 y en él un 48,1 % de los británicos votaron a favor de quedarse en la UE mientras que un 51,8 % se pronunció a favor del "Brexit".

¿Cuándo se producirá el 'Brexit'?

La salida oficial llega con casi un año de retraso porque desde que la Unión Europea acordó la salida del Reino Unido se puso como fecha tope el 29 de marzo de 2019. Sin embargo, la falta de apoyos que por aquel entonces tenía Theresa May hicieron que se solicitaran varias prórrogas de esta salida. Es, por ello, que finalmente el 'Brexit' se producirá el 31 de enero.

No obstante, muchos críticos no confían mucho en que esto suponga el final porque aún quedan por resolver las negociaciones que establecerán la nueva relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Johnson se ha establecido como fecha límite finales de este año, aunque hay muchos que consideran que estas conversaciones conllevarán mucho más tiempo.

¿Qué ha pasado hasta ahora en el Reino Unido?

La decisión de salir de la Unión Europea ha supuesto el puesto de dos presidentes, David Cameron y Theresa May. Desde que se iniciase el proceso en 2015, el país entero lleva dos años y medio debatiendo sobre las condiciones de la relación entre ambos. El primer acuerdo llegó el 25 de noviembre de 2018 y tras él Theresa May intentó someterlo ante el Parlamento británico, pero hasta en tres ocasiones fue rechazado. El tercer 'no' llegó en marzo de 2019. Tras ello, May decidió dimitir, lo que conllevó el ascenso al poder de Boris Johnson, una de las caras más representantes del 'Brexit'.

Desde que llegó al poder, fue capaz de renegociar un acuerdo, pero en vez de someterlo al Parlamento, decidió convocar unas nuevas elecciones que le llevaron a obtener una amplia mayoría parlamento lo que le permitió en el día de ayer ratificar este acuerdo y poner rumbo al divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea.

¿Qué han acordado Reino Unido y la Unión Europea?

El acuerdo lleva pactado un periodo de transición de once meses en el que se definirán los términos exactos en los que se relacionarán a partir de ahora el Reino Unido y la UE. Boris Johnson ya ha anunciado que estas negociaciones no durarán más del 31 de diciembre de 2020.

A su vez, lleva acordado que el Reino Unido deberá pagar a la Unión Europea unos 39.000 millones de libras además de que los británicos se comprometen a respetar los derechos de todos los ciudadanos residen en la zona que residan. Sin embargo, uno de los principales escollos se encuentra en el tema de la frontera entre Irlanda y el Reino Unido. La versión negociada por May hablaba de una especie de clausula de salvaguarda, más conocida como "Backstop", que intentaba disminuir los efectos que se pudiesen dan en la frontera irlandesa en términos comerciales y de seguridad.